MotoGP | Ducati in giallo! Ecco la livrea speciale della GP23 a Misano

La gara di casa, si sa, è sempre speciale. Misano non fa eccezione, anzi, è uno degli appuntamenti più attesi dai piloti italiani, che proprio nei dintorni del “Marco Simoncelli” sono cresciuti e hanno mosso i primi passi. Ma il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è speciale anche per la Ducati, che qui corre davanti al suo pubblico e per l’occasione si presenta alla domenica di gara con una livrea tutta nuova.

La Rossa di Borgo Panigale, quella ufficiale di Pecco Bagnaia (unica punta per via dell’assenza dell’infortunato Enea Bastianini), si colora di giallo tornando un po’ alle origini, quando nel 1972 aveva sfoggiato la livrea gialla con la 750 sport in occasione della 200 miglia di Imola. Quattordici anni dopo, nel 1996, Ducati aveva lanciato anche la 748SP e l’anno seguente ha vinto il titolo nella Supersport World Series con Paolo Casoli sempre in giallo.

L’idea era già stata presentata lo scorso giugno in occasione del round di Misano del mondiale Superbike. Nel weekend di casa delle derivate di serie, la formazione Aruba aveva sfoggiato la stessa livrea con Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, annunciando che a settembre sarebbe stato il turno di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sempre sulla pista dedicata a Marco Simoncelli.

Sarà solo il campione del mondo in carica a portare in pista la Desmosedici GP23 con la livrea speciale, dato che Bastianini sarà costretto a seguire la gara da spettatore a causa dell’infortunio rimediato nella carambola di Barcellona innescata da lui e in cui ha fratturato mano e caviglia sinistra.

La livrea è stata ideata da Aldo Drudi, che nella presentazione avvenuta nel corso del round di Misano dello scorso giugno aveva affermato: “Io abito in linea d’aria a un chilometro da qua. Ho visto crescere questo posto e venivo a girarci quando c’era solo la traccia in terra battuta. È un’emozione grande e un’occasione irripetibile: nello studio delle cromie, il giallo è un colore di azione, nervoso. Inoltre, fa parte dei tre colori primari insieme al rosso e al blu. Oltre al rosso, è sicuramente un colore da corsa e noi li abbiamo avuti entrambi nella storia di Ducati”.