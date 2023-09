MotoGP | Ducati: il team ufficiale costretto a disertare i test

Se per Honda e Yamaha il test di oggi a Misano rappresenta una giornata fondamentale in ottica futura, la Ducati, volente o nolente, si è trovata a fare i conti con l'assenza forzata di tutti il suo team ufficiale. Un'assenza che la Casa di Borgo Panigale si è anche potuta però permettere, forte del vantaggio tecnico che ha accumulato in questa stagione.

Tuttavia, è stata una scelta quasi obbligata, visto che sia i due piloti titolari, il leader iridato Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, ma anche il collaudatore Michele Pirro, sono tutti alle prese con dei problemi fisici.

Il campione del mondo è uscito molto stanco dall'impresa del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nel quale è riuscito a piazzarsi due volte terzo a solo una settimana dal terribile incidente di Barcellona, nel quale la KTM di Brad Binder gli è passata su una gamba, si è preso giustamente una giornata di riposo, che sarà utile per provare a presentarsi al 100% in India.

Bastianini invece non è potuto scendere in pista neppure del weekend, ma era già certa la sua assenza anche oggi. Nella maxicarambola di Barcellona aveva riportato una frattura al malleolo sinistro ed una del secondo metacarpo della mano sinistra. Infortuni per i quali è già stato sottoposto ad un doppio intervento chirurgico, che gli costerà anche i prossimi due appuntamenti del calendario, in India ed in Giappone.

La sfortuna però sembra essersi veramente accanita con gli uomini della Rossa, perché è stato costretto al forfait anche Pirro. Il collaudatore ha corso nel weekend come wild card ed ha pagato le conseguenze di un incidente con Jack Miller nei primi giri della gara lunga, rimediando una brutta botta ad una caviglia che ha invitato alla prudenza.

Di fatto, l'unico che può provare qualcosa è quindi il mattatore del weekend, lo spagnolo Jorge Martin. Il portacolori del Prima Pramac Racing ha già avuto modo di "assaggiare" il nuovo abbassatore che sulle moto del team factory era presente dal Gran Premio d'Austria, poi bisognerà vedere se nel pomeriggio ci saranno altre novità.

Del resto, a Johann Zarco non sarà fornito nulla di nuovo, visto che il prossimo anno passerà ai rivali della Honda. Le altre Desmosedici GP poi sono tutte in versione 2022, quindi non hanno aggiornamenti. Tra le altre cose, sono a ranghi ridotti anche la Mooney VR46 ed il Gresini Racing, che schierano solamente Luca Marini ed Alex Marquez. Non avendo novità da provare, Marco Bezzecchi ha preferito preservare la mano infortunata a Barcellona in vista dell'India. Fabio Di Giannantonio invece era ancora dolorante per una brutta botta ad una spalla presa in un incidente nella FP2.