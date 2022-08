MotoGP | Ducati ha scelto: Bastianini sarà il compagno di Bagnaia

Carica lettore audio

E' stata una decisione lunga e ponderata, ma alla fine la Ducati ha scelto il pilota che dividerà il box con Pecco Bagnaia nella prossima stagione e in un certo senso possiamo parlare di una sorpresa, perché ha annunciato che a vestirsi di Rosso fino al 2024 sarà Enea Bastianini.

Fino a pochi giorni fa, il borsino sembrava indicare come favorito Jorge Martin, anche se i risultati pendevano decisamente dalla parte del riminese. In questa stagione, infatti, "Bestia" è riuscito a cogliere tre successi in sella alla vecchia Desmosedici GP21 del Gresini Racing, mentre il madrileno si è dovuto accontentare dei due secondi posto raccolti in Argentina e a Barcellona.

La lunga attesa lasciava presagire che a Borgo Panigale stessero aspettando un lampo di "Martinator", che però non è arrivato neanche nelle due gare dopo la pausa estiva. Anzi, a Silverstone è stato battuto proprio da Enea, che nel finale gli ha soffiato il quarto posto.

In Austria poi Bastianini ha firmato la sua prima pole position in MotoGP e in gara è stato sfortunato, perché è stato costretto al ritiro per un cerchio che si è deformato in una scordolata, facendo perdere pressione alla gomma anteriore quando era in lotta per il podio.

Il tutto mentre Martin prima aveva battagliato in maniera aggressiva con lui, permettendo a Fabio Quartararo di riavvicinarsi al poker Ducati che stava andando in fuga. Inoltre, all'ultimo giro, Jorge è caduto nel tentativo di infilare Miller per il terzo posto, rischiando di tirare giù anche l'australiano.

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Photo by: Dorna

Un atteggiamento non esattamente aziendalista, che potrebbe aver instillato nuovi dubbi nei vertici dell'azienda bolognese, portandoli alla fine a scegliere Bastianini, che indubbiamente in questa stagione ha mostrato una grande maturazione e si merita questa opportunità. Anche perché, pur non avendo a disposizione una moto ufficiale, a differenza non solo di Martin, ma anche di Jack Miller, Johann Zarco e Luca Marini, è l'unico ducatista ad aver vinto quest'anno oltre a Bagnaia.

Nelle ultime settimane si era ipotizzato anche che Martin potesse essere favorito dalla sua carta d'identità per questioni di marketing, essendo spagnolo, ma alla fine nel box della Rossa si andrà a comporre la terza coppia completamente tricolore, dopo che nelle stagioni 2016 e 2017 erano stati Andrea Dovizioso ed Andrea Iannone i piloti factory. Nel 2019 e 2020 invece era stato Danilo Petrucci ad affiancare il forlivese.

"Sono davvero molto contento di poter vestire i colori della squadra ufficiale Ducati a partire dal prossimo anno. Era il mio sogno e adesso si è avverato. In questi due anni in MotoGP ho imparato e sono cresciuto molto e credo che insieme agli ingegneri e agli uomini del Ducati Lenovo Team potrò solo migliorare!", ha detto Bastianini.

"Ringrazio Claudio, Gigi, Paolo e Davide per aver avuto fiducia in me e avermi dato questa opportunità incredibile, ma voglio anche ringraziare Nadia e tutto il team Gresini per il grande supporto che ho ricevuto da loro in questa bellissima stagione insieme. Cercherò di chiudere nel miglior modo possibile questo 2022, prima di affrontare con il massimo impegno ed il giusto spirito di squadra la mia nuova avventura da pilota ufficiale Ducati", ha aggiunto.

Soddisfatto della scelta anche il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna: "Siamo davvero felici di avere Bastianini nel team ufficiale. Enea è un pilota dal grande talento che è maturato molto in questi due anni con Ducati. Ha saputo crescere velocemente, ottenendo due podi nel suo anno di debutto in MotoGP e poi centrando tre bellissime vittorie quest’anno con il team Gresini in Qatar, America e Francia".

"Siamo convinti che il prossimo anno, come pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team, potrà compiere un ulteriore passo avanti ed essere sempre tra i protagonisti in ogni gara. Non è stata comunque una scelta facile, perché sia Enea che Jorge Martin sono due giovani piloti velocissimi, ed è proprio per questo che abbiamo voluto comunque assicurare ad entrambi lo stesso materiale e lo stesso supporto tecnico. Siamo certi che entrambi potranno dimostrare in pista tutto il loro grande talento", ha concluso.

Per quanto riguarda Martin, il suo futuro quindi sarà ancora nel Pramac Racing nelle prossime due stagioni. Anche a lui comunque la Casa bolognese metterà a disposizione una Desmosedici GP identica a quelle del team ufficiale, oltre ad offrirgli in corso d'opera tutti gli sviluppi in contemporanea.