MotoGP | Ducati: grandi aspettative su Alex Marquez

Carica lettore audio

Lo spagnolo ha concluso la sua esperienza alla Honda la scorsa stagione, dopo tre anni di turbolenze per la Casa di Tokyo, che ha attraversato il più profondo declino della sua storia.

Per il pilota di Cervera, lasciare la dinamica del costruttore dell'ala dorata ha significato togliersi un peso dalle spalle. In primo luogo, potendosi liberare del presunto rifugio fornito da Marc, suo fratello maggiore, punta di diamante della Honda e pietra angolare del progetto MotoGP.

Ma con questo cambio di scenario, Alex si è lasciato alle spalle anche la RC213V, il prototipo più critico e "traditore" della griglia, come lui stesso l'ha definito, per salire sulla Desmosedici GP che ha conquistato l'ultimo Mondiale, con l'aiuto di Pecco Bagnaia, e con cui sei degli otto piloti del marchio sono saliti sul podio.

La versatilità della moto italiana ha regalato le migliori sensazioni al pilota catalano che, dopo la prima sessione di test collettivi del 2023, ha chiuso all'ottavo posto, a meno di mezzo secondo da Luca Marini, il più veloce dei tre giorni. Marquez non solo ha battuto il fratello Marc, ma ha anche abbassato di 1"7 il suo tempo nelle qualifiche del Gran Premio della Malesia, quando si era posizionato al 21° posto in griglia. Inoltre, l'1'58"3 ottenuto al 43° giro dei 49 completati domenica è un decimo più veloce del tempo della Honda più veloce (Marc) nella stessa sessione di qualifiche di ottobre.

L'evidente passo avanti che ha fatto non è passato inosservato agli occhi dei vertici Ducati, che sono fiduciosi e credono che sarà in grado di ritrovare la sua versione migliore. Quella che lo ha portato a due podi al suo debutto nella classe regina (2020), e che in precedenza lo ha incoronato campione del mondo in Moto3 (2014) e Moto2 (2019).

"Dopo un periodo difficile con la Honda, il fatto di poter disporre di una moto che funziona gli darà un'enorme motivazione per dimostrare quanto sia bravo il pilota. Alex ha vinto due Mondiali", ha dichiarato il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, in una conversazione con Motorsport.com avvenuta a Sepang.

"È sicuramente difficile essere il fratello di un alieno come Marc, e può essere ancora più difficile essere nella sua stessa squadra. In Gresini si prenderanno cura di lui", ha aggiunto il responsabile del Reparto Corse dell'azienda bolognese.

"Quest'anno sarà chiaro perché Alex è due volte campione del mondo", ha aggiunto il team manager Davide Tardozzi. "Siamo molto soddisfatti del pre-campionato che sta svolgendo. Riteniamo che questa moto possa esaltare alcuni dei suoi punti di forza. Alex è molto bravo sul bagnato ed anche in condizioni miste. Anche la nostra moto. Inoltre, pensiamo che possa sfruttare molto bene la frenata e l'ingresso in curva", ha proseguito l'ex pilota.

Dopo soli quattro giorni di esperienza sulla GP22, il più giovane dei fratelli Marquez ritiene di avere ancora spazio per affinare alcuni dettagli prima di schierarsi sulla griglia di partenza per la prima tappa del calendario, in Portogallo a fine marzo.

In ogni caso, la transizione che ha compiuto non avrebbe potuto essere più agevole. Sia in termini di velocità che di assenza di incidenti. Questo gli ha indubbiamente permesso di ritrovare la fiducia in se stesso che, logicamente, aveva perso durante il periodo trascorso alla Honda. "Naturalmente, nei momenti difficili alla Honda mi sono messo in discussione. A volte mi chiedevo se avessi dimenticato come si guida. Ma quei momenti mi aiuteranno a diventare un pilota migliore", ha concluso Alex.

Alex Márquez, Gresini Racing 1 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 2 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 14 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 15 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 16 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 17 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 18 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 19 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 45 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 46 / 50 Foto di: MotoGP Alex Márquez, Gresini Racing 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images