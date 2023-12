MotoGP | Ducati: ecco le Panigale ispirate alle moto dei campioni 2023

Festa bagnata, festa fortunata. Nel 2022 la pioggia aveva accompagnato la festa Ducati per i tanti titoli portati a casa. Quest'anno la festa è stata fatta all'Unipol Arena, palazzetto dello sport di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, ma certe tradizioni è bene non abbandonarle.

Non l'acqua, ma le moto stradali celebrative sono state una costante anche della festa Ducati per celebrare il 2023, anno strepitoso dal punto di vista sportivo che ha visto la Casa di Borgo Panigale dominare in lungo e in largo nella maggior parte delle categorie a cui ha preso parte, portando per altro a casa i tre titoli iridati Piloti e Costruttori nei tre campionati più importanti: MotoGP, World Superbike e World Supersport.

Durante la conferenza stampa che ha preceduto Campioni in Festa, Ducati ha svelato le 5 moto celebrative che saranno immesse sul mercato delle stradali. 5 Panigale V4 versione S dedicate a Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Alvaro Bautista, ma anche la Panigale V2 griffata Nicolò Bulega.

Le 5 versioni riprendono le livree usate dai 5 piloti nel corso della stagione 2023 e sarannoperfette repliche delle Desmosedici GP e delle Panigale V4 e V2 usate nelle classi dedicate alle derivate di serie.

Photo by: Ducati Corse Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica

Il 2023 è stato un anno incredibile per Ducati: nessuna casa motociclistica era mai stata in grado di affermarsi nei Campionati Mondiali MotoGP e WorldSBK per due anni consecutivi. Un risultato da sogno, completato anche dalla conquista del titolo WorldSSP e dal secondo e terzo posto nella classifica mondiale MotoGP, che si è concretizzato grazie al lavoro eccezionale degli ingegneri, dei team e dei piloti. Un trionfo che Ducati ha voluto celebrare con cinque moto esclusive, veri e propri gioielli da collezione in edizione limitata e numerata.

Ogni singolo esemplare della serie sarà reso unico dall’autografo del pilota apposto in originale sul serbatoio, firma che sarà poi protetta con uno strato di vernice trasparente. Le cinque repliche celebrano nel numero di esemplari i piloti a cui sono dedicate, con il 63 di Pecco Bagnaia, il 19 di Álvaro Bautista, l’89 di Jorge Martín, il 72 di Marco Bezzecchi e l’11 di Nicolò Bulega.

Photo by: Ducati Corse Panigale V4 Martin 2023 Racing Replica

Come le moto da gara a cui si ispirano, le Panigale 2023 Racing Replica sono proposte nella sola configurazione monoposto. Ciascuna è impreziosita dalla piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con incisione laser del nome modello, del numero progressivo e del numero del pilota, e da un’animazione per il cruscotto al key-on e da una chiave dedicate. Inoltre, la sella è realizzata in materiale speciale, e riporta lo stesso logo che il pilota utilizza in gara.

La Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica è ispirata alla livrea più esclusiva della stagione 2024, il Giallo Ducati con cui le DesmosediciGP del Team Ducati Lenovo hanno corso il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. La serie è limitata a 263 esemplari.

Photo by: Ducati Corse Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica

La Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica riprende la livrea Giallo Ducati della Panigale V4 R con cui Álvaro ha corso i round di Misano e gara-2 a Jerez de la Frontera. La livrea, nello specifico, è ispirata a quella con cui Bautista è diventato Campione del Mondo WorldSBK per la seconda volta, a Jerez. Inoltre, come la Panigale V4 R a cui si ispira, è arricchita dal serbatoio in alluminio spazzonato, dalle alette in fibra di carbonio e dai cerchi Marchesini in alluminio forgiato in colore light grey. La serie è limitata a 219 esemplari.

La Panigale V4 Martín 2023 Racing Replica riprende i colori ufficiali della DesmosediciGP del Team Prima Pramac ed è resa ancora più unica dal parafango anteriore in fibra di carbonio. La serie è limitata a 189 esemplari.

La Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica è ispirata alla livrea giallo/nera delle DesmosediciGP del team Mooney VR46. La serie è limitata a 72 esemplari.

Photo by: Ducati Corse Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica

Queste quattro Panigale V4 sono basate sulla versione “S”, e sono arricchite da diverse componenti Ducati Performance che le rendono tanto pregiate quanto efficaci su strada e in pista. L’equipaggiamento tecnico si compone, tra l’altro, di frizione a secco STM-EVO SBK a nove dischi e silenziatore omologato Akrapovič, più leggero di 2 kg rispetto a quello di serie della Panigale V4. L’impianto frenante Brembo monta pinze Stylema® R e pompa MCS con registro remoto. Le pedane regolabili sono Rizoma in alluminio ricavate dal pieno. Il plexiglas è in versione racing.

Altri dettagli tecnici che caratterizzano queste moto speciali sono il paracalore per i collettori di scarico posteriori, il coperchio alternatore, il parafango posteriore e i convogliatori freni anteriori, tutti realizzati in fibra di carbonio. Sempre in fibra di carbonio, unita al titanio, c’è la cover a protezione del forcellone monobraccio.

Tutte le Panigale V4 Replica sono rese ancora più vicine alle moto da corsa a cui si ispirano grazie ad una serie di accessori, come il coperchio frizione aperto in fibra di carbonio*, i kit per la rimozione di portatarga e specchietti*, il tappo serbatoio racing in alluminio ricavato dal pieno* e il modulo GPS che permette di visualizzare sul cruscotto i tempi e gli intertempi sul giro effettuati in pista.

La Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica riprende la livrea rosso/nera della Panigale V2 del team Aruba.it Racing WorldSSP con cui Nicolò Bulega ha conquistato il titolo mondiale. La serie è limitata a 111 esemplari.

Photo by: Ducati Corse Panigale V4 Bulega 2023 World Champion Replica

La Panigale V2 è impreziosita dalle sospensioni e dall'ammortizzatore di sterzo Öhlins e dai silenziatori racing Akrapovič* a corredo che aumentano la potenza massima del 2,5% e la coppia massima del 2%, contribuendo inoltre a ridurre il peso della moto di 5 kg unitamente alla batteria al litio. Le pedane pilota Rizoma sono regolabili, realizzate in alluminio ricavate dal pieno. I parafanghi anteriore e posteriore, il paracatena, la protezione coperchio frizione, quella per il forcellone e quella per l’ammortizzatore sono in fibra di carbonio. Anche la Panigale V2 dedicata a Bulega può avvicinarsi ancora di più alla moto da corsa montando il kit per la rimozione targa e specchietti*, e il tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno*.

Ogni moto sarà corredata di un certificato di autenticità, di un telo coprimoto personalizzato, e verrà consegnata in una cassa di imballaggio in legno con grafica dedicata.