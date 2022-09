MotoGP | Ducati: “Divieto dell’abbassatore, scarsa correttezza”

Carica lettore audio

I regolatori di altezza sono arrivati sulla griglia della MotoGP nel 2018, quando Ducati ha introdotto un dispositivo di holeshot posteriore sulla Ducati Pramac di Jack Miller per aiutare nelle partenze. L'anno successivo, questo si è trasformato in un dispositivo in grado di abbassare il posteriore della Ducati durante il giro, prima di evolversi ulteriormente in un dispositivo di altezza di marcia anteriore che poteva essere utilizzato in modo analogo.

Il continuo sviluppo dei dispositivi di regolazione dell'altezza di marcia ha suscitato timori per la sicurezza tra i team e i piloti, tanto che la MotoGP ha deciso di vietare i regolatori dell'altezza di marcia anteriore a partire dalla stagione 2023. Una decisione che all'epoca sconvolse la Ducati, tanto che Barana ha dichiarato ai media, durante il Gran Premio di Aragon, che il marchio è ancora arrabbiato per la decisione, che considera come se i suoi rivali avessero semplicemente chiesto di vietare qualcosa che non fossero in grado di sviluppare correttamente.

"Non mi piace parlare molto di questo argomento a causa di ciò che è successo con questi dispositivi", ha detto Barana quando gli è stato chiesto del divieto di usare gli abbassatori nel 2023. "Siamo stati i primi a introdurre il primo sistema per la partenza, per la procedura di lancio. Gli altri ci hanno seguito. Abbiamo sviluppato la seconda fase del sistema, che era un sistema dinamico che permetteva di abbassare la moto durante il funzionamento della stessa. Ancora, gli altri hanno fatto seguito. Il passo successivo è stato quello di estendere questa funzionalità alla parte anteriore della moto, e a un certo punto qualcuno ha avanzato la proposta di vietare questo tipo di dispositivo”.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Barana prosegue: “Era chiaro che questo dispositivo fosse già in uso da parte di un produttore (Ducati) e a un certo punto la Ducati ha dichiarato agli altri produttori ‘stiamo usando questo tipo di dispositivo, che vorrete vietare’. Cinque costruttori su sei hanno deciso di vietarlo. Direi che i cinque costruttori hanno semplicemente esercitato i loro diritti, era tutto previsto dal regolamento. Ma guardando questa storia, posso dire che non è affatto una bella dimostrazione di correttezza, perché invece di cercare di mettersi al passo con lo sviluppo della propria moto è molto più facile vietare qualcosa che solo uno ha".

La sicurezza dei dispositivi di regolazione dell’altezza è stata nuovamente messa in discussione dopo il GP di Aragon dello scorso fine settimana, quando una collisione tra Marc Marquez e Takaaki Nakagami è stata attribuita a un detrito proveniente dalla moto di Fabio Quartararo dopo un altro incidente che ha inceppato il dispositivo posteriore di Marquez quando era inserito. Il pilota della Ducati Factory Jack Miller ha respinto l'accusa, affermando che "sono cose che succedono" quando i piloti si scontrano tra loro.