Analisi
MotoGP Malesia
MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta
A Phillip Island è comparsa anche sulla Desmosedici GP una soluzione simile a quella che aveva debuttato sulla RS-GP a Silverstone, subito dopo la pausa estiva. A Noale però hanno reagito immediatamente, introducendo a Sepang una versione più evoluta del concetto, con una forma a L inclinata.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 30 ott 2026, 15:07
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La MotoGP va verso il nuovo regolamento, che impone una riduzione dell'impatto dell'aerodinamico, ma questo non vuol dire che i costruttori non stiano continuando a sperimentare nuove soluzioni in questo ambito.
Fino a qualche anno fa c'erano solo delle semplici ali, poi l'evoluzione è stata incessante. Prima sono apparsi i gradini sulle carene, poi i codoni sono diventati la nuova frontiera, essendo un'area che non richiede un'omologazione con l'attuale regolamento, garantendo quindi uno sviluppo senza limitazioni. Lo stesso dicasi per le fork wing e le seat wing, che piano piano hanno iniziato a comparire sui prototipi di tutti i costruttori.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
Ora l'interesse sembra essersi spostato sui forcelloni, che hanno iniziato ad essere carenati. Poi l'Aprilia però ha aperto anche un nuovo filone di ricerca. A Silverstone, al ritorno dalla pausa estiva, sulle RS-GP sono apparse due nuove pinne verticali, che si sviluppavano verso l'alto, sulla parte conclusiva del forcellone (foto qui sopra). Un qualcosa che molto probabilmente serve per provare a pulire le turbolenze che vengono generate dalla ruota posteriore, da sempre nemiche dell'aerodinamica.
E una soluzione che da quel momento in avanti gli uomini della Casa di Noale hanno usato con regolarità e che ancora una volta ha finito per fare scuola. Lo scorso weekend, a Phillip Island, qualcosa di simile si è infatti visto sulla Ducati di Marc Marquez.
Evidentemente, a Borgo Panigale devono aver studiato bene quanto proposto dalla concorrenza e deciso infine che poteva essere una soluzione che si sarebbe sposata bene anche con la Desmosedici GP. E anche in questo caso i riscontri devono essere stati positivi, perché il #93 ha continuato ad utilizzarla anche nella prima giornata di prove a Sepang (foto qui sotto), nella quale è risultato il più veloce in entrambe le sessioni.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
A Noale però non ne vogliono proprio sapere di stare con le mani in mano, perché in Malesia è arrivata una nuova evoluzione del concetto. Sulla RS-GP di Marco Bezzecchi è stata infatti montata una nuova versione, che ha una forma che potremmo definire ad L inclinata, che oltre ad allungarsi verso l'alto lo fa anche verso la parte posteriore (foto di apertura).
E il fatto che lo sviluppo su queste soluzioni stia proseguendo, anche a quattro gare dal termine di quest'era regolamentare, lascia presagire che possa essere funzionale anche in ottica 2027. Del resto, i vincoli aerodinamici parlano solo ingombri laterali, ma qui parliamo di un qualcosa che sporge decisamente meno rispetto alle parti più larghe della carena.
Inoltre, le regole delle 850cc imporranno a un'omologazione anche per i codoni, mentre non viene fatto alcun accenno ai forcelloni. Chissà quindi che questo non possa diventare un campo di battaglia importante il prossimo anno...
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri
MotoGPMotoGP | Bastianini: "Una delle migliori giornate dell'anno, sogno sempre in grande!"
MotoGPMotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"
MotoGPMotoGP | Viñales ritrova la Q2: "Il mio limite è legato al dolore e qui ne sento meno, un sollievo!"
MotoGPMotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"
MotoGPMotoGP | Márquez: "Non so come sia la frattura di Martín; se è completa, ha già fatto fin troppo"
MotoGPMotoGP | Di Giannantonio: "Troppi sassi, sembra una pista di motocross"
MotoGPMotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"
MotoGPMotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | La 100km Dei Campioni al ranch di Valentino Rossi sarà l'11-12 dicembre
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Matteo Nugnes
MotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"
MotoGP
MotoGP
Malesia
3 h
MotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"
MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"
MotoGP
MotoGP
Malesia
4 h
MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"
MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"
MotoGP
MotoGP
Malesia
5 h
MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"
More from
Aprilia Racing Team
MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri
MotoGP
MotoGP
Malesia
6 h
MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri
MotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira
MotoGP
MotoGP
Malesia
9 h
MotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira
MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8
MotoGP
MotoGP
Malesia
11 h
MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8
Ultime notizie
MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
10 min
MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta
Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
27 min
Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!
MotoGP | La 100km Dei Campioni al ranch di Valentino Rossi sarà l'11-12 dicembre
MotoGP
MtGP MotoGP 47 min
MotoGP | La 100km Dei Campioni al ranch di Valentino Rossi sarà l'11-12 dicembre
F1 | Messico, il turbo diventa un'incognita: Honda avverte, Russell vede un vantaggio Ferrari
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
1 h
F1 | Messico, il turbo diventa un'incognita: Honda avverte, Russell vede un vantaggio Ferrari
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti