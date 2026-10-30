Analisi

MotoGP Malesia

MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta

A Phillip Island è comparsa anche sulla Desmosedici GP una soluzione simile a quella che aveva debuttato sulla RS-GP a Silverstone, subito dopo la pausa estiva. A Noale però hanno reagito immediatamente, introducendo a Sepang una versione più evoluta del concetto, con una forma a L inclinata.

Matteo Nugnes

Matteo Nugnes

Pubblicato: 30 ott 2026, 15:07

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La MotoGP va verso il nuovo regolamento, che impone una riduzione dell'impatto dell'aerodinamico, ma questo non vuol dire che i costruttori non stiano continuando a sperimentare nuove soluzioni in questo ambito.

Fino a qualche anno fa c'erano solo delle semplici ali, poi l'evoluzione è stata incessante. Prima sono apparsi i gradini sulle carene, poi i codoni sono diventati la nuova frontiera, essendo un'area che non richiede un'omologazione con l'attuale regolamento, garantendo quindi uno sviluppo senza limitazioni. Lo stesso dicasi per le fork wing e le seat wing, che piano piano hanno iniziato a comparire sui prototipi di tutti i costruttori.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Ora l'interesse sembra essersi spostato sui forcelloni, che hanno iniziato ad essere carenati. Poi l'Aprilia però ha aperto anche un nuovo filone di ricerca. A Silverstone, al ritorno dalla pausa estiva, sulle RS-GP sono apparse due nuove pinne verticali, che si sviluppavano verso l'alto, sulla parte conclusiva del forcellone (foto qui sopra). Un qualcosa che molto probabilmente serve per provare a pulire le turbolenze che vengono generate dalla ruota posteriore, da sempre nemiche dell'aerodinamica.

E una soluzione che da quel momento in avanti gli uomini della Casa di Noale hanno usato con regolarità e che ancora una volta ha finito per fare scuola. Lo scorso weekend, a Phillip Island, qualcosa di simile si è infatti visto sulla Ducati di Marc Marquez.

Evidentemente, a Borgo Panigale devono aver studiato bene quanto proposto dalla concorrenza e deciso infine che poteva essere una soluzione che si sarebbe sposata bene anche con la Desmosedici GP. E anche in questo caso i riscontri devono essere stati positivi, perché il #93 ha continuato ad utilizzarla anche nella prima giornata di prove a Sepang (foto qui sotto), nella quale è risultato il più veloce in entrambe le sessioni.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Noale però non ne vogliono proprio sapere di stare con le mani in mano, perché in Malesia è arrivata una nuova evoluzione del concetto. Sulla RS-GP di Marco Bezzecchi è stata infatti montata una nuova versione, che ha una forma che potremmo definire ad L inclinata, che oltre ad allungarsi verso l'alto lo fa anche verso la parte posteriore (foto di apertura).
 
E il fatto che lo sviluppo su queste soluzioni stia proseguendo, anche a quattro gare dal termine di quest'era regolamentare, lascia presagire che possa essere funzionale anche in ottica 2027. Del resto, i vincoli aerodinamici parlano solo ingombri laterali, ma qui parliamo di un qualcosa che sporge decisamente meno rispetto alle parti più larghe della carena. 

Inoltre, le regole delle 850cc imporranno a un'omologazione anche per i codoni, mentre non viene fatto alcun accenno ai forcelloni. Chissà quindi che questo non possa diventare un campo di battaglia importante il prossimo anno...

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