MotoGP | Statistiche: Ducati consolida il dominio con la 5° doppietta

>> Pecco Bagnaia ha conquistato la sua settima vittoria stagionale nel Gran Premio della Malesia, l'undicesima in MotoGP e la ventunesima in tutte le categorie.

>> Il pilota italiano rimane dominante in questa stagione con sette vittorie in 19 Gran Premi (tante quante Bastianini e Quartararo messi insieme), un totale di dieci podi, oltre a cinque pole position e 11 qualifiche in prima fila. Solo in termini di numero di veloci in gara Quartararo gli è davanti, con quattro contro tre.

>> E che dire di Ducati? È stata la 12° vittoria stagionale del costruttore bolognese. È stata anche la sua quinta doppietta dell'anno, con Enea Bastianini che si è piazzato secondo a Bagnaia. Dalla gara di Barcellona di giugno, la Ducati ha sistematicamente piazzato due piloti sul podio, con l'eccezione del GP del Giappone (nel quale ha comunque vinto).

>> È la sesta volta che la Ducati vince a Sepang, tante quante la Yamaha nella classe regina. Honda però ha ancora il record con sette vittorie.

>> Bagnaia ha vinto domenica scattando dalla nona posizione. Dall'inizio dell'era MotoGP, vent'anni fa, nessuno aveva mai vinto a Sepang partendo da così lontano.

>> La Ducati continua a costruire il suo record di 25 podi consecutivi. Dall'inizio della stagione, i suoi piloti hanno conquistato 31 podi rispetto ai nove del rivale più vicino (Aprilia).

>> Jorge Martin ha migliorato il record assoluto della pista di mezzo secondo, raggiungendo un tempo di 1'57"790. Dei 19 circuiti visitati in questa fase della stagione, 14 hanno un tempo record stabilito dalla Ducati.

>> Ci sono stati tre diversi leader in questa gara, ma tutti su Ducati. Questo è il decimo Gran Premio della stagione in cui solo i piloti del marchio italiano hanno completato dei giri in testa, dopo i GP delle Americhe, di Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, San Marino, Aragon e Giappone.

>> La Ducati ha anche conquistato la sua 70° pole position in MotoGP sabato grazie a Martin, che ha firmato la quarta stagionale. Questa è la 39° gara consecutiva in cui il costruttore è stato in prima fila e ha ottenuto 15 pole position e 40 prime file dall'inizio del campionato.

Jorge Martín partait de la pole position

>> Anche Marc Marquez è partito dalla prima fila, come nella gara precedente: non si qualificava in prima fila per due volte consecutive da prima dell'infortunio del 2020.

>> Fabio Quartararo è tornato sul podio per la prima volta dall'Austria. Nelle ultime due stagioni è stata la prima volta che ha mancato il podio per cinque gare di fila.

>> Aleix Espargaro ha disputato il 300° Gran Premio della sua carriera. Solo altri cinque piloti hanno raggiunto questo traguardo tra tutte le categorie: Tom Lüthi (318), Simone Corsi (319), Loris Capirossi (328), Andrea Dovizioso (346) e Valentino Rossi (432).

>> Luca Marini si è ritirato dalla gara. Per lui è il primo ritiro da quando è entrato nella classe MotoGP lo scorso anno.