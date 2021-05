MotoGP: Ducati conferma Jack Miller anche per il 2022

Lo strepitoso avvio di stagione 2021 ha portato a Jack Miller i primi frutti. Questa mattina Ducati ha annunciato di aver confermato il pilota australiano anche per la stagione 2022.

Ducati e Jack Miller, dunque, continueranno assieme anche la prossima stagione, con l'australiano che continuerà a difedere i colori della Casa di Borgo Panigale correndo per il team ufficiale.

Jack Miller, dopo tre gare al di sotto delle aspettative svolte in Qatar e Portogallo, ha colto due successi strepitosi a Jerez de la Frontera e a Le Mans, rilanciandosi nel Mondiale.

Dopo i primi cinque appuntamenti della stagione 2021, Miller occupa la quarta posizione nella classifica iridata a soli 16 punti dall’attuale leader, mentre Ducati e il Ducati Lenovo Team sono primi nella classifica costruttori e nella classifica riservata alle squadre.

Jack Miller, dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo con Ducati, ha dichiarato: “Sono davvero felice di poter continuare la mia avventura con il Ducati Lenovo Team per un’altra stagione! Vestire questi colori è davvero un onore per me ed essere riuscito a vincere le ultime due gare con la Desmosedici GP è stato davvero un sogno!".

"Ciò non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho sempre ricevuto da Ducati e da tutta la squadra in questi ultimi mesi e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Adesso posso concentrarmi esclusivamente sulla stagione in corso: siamo quarti in classifica, non distanti dai primi, ed il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per proseguire in questo trend positivo e continuare a lottare per il titolo. Forza Ducati!”.

“Siamo molto contenti di poter annunciare che saremo insieme a Miller anche nel 2022", ha dichiarato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse. "In questa prima parte della stagione Jack ha messo in mostra il suo grande talento, la sua professionalità e la sua forte determinazione, riuscendo a centrare due vittorie molto importanti, in condizioni diverse, dopo un inizio di stagione complicato".

"È sicuramente uno dei piloti che riescono ad interpretare al meglio la nostra Desmosedici GP, sfruttando il suo potenziale al massimo in qualsiasi condizione, come dimostra il recente successo conquistato a Le Mans. Il nostro obiettivo rimane come sempre il titolo mondiale, e crediamo che con Jack e Pecco potremo essere tra i protagonisti della lotta iridata anche nel 2022.”