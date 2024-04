MotoGP | 27, 63, 72 e 89: sulla ruota Ducati esce spesso il vincitore

Quando Jorge Martin ha conquistato la vittoria nella gara lunga del Gran Premio del Portogallo di MotoGP a bordo della sua Desmosedici GP24 del Prima Pramac Racing, lo spagnolo si è assicurato anche l'89° vittoria della Ducati nella classe regina. Contando, ovviamente, solo le gare lunghe, dato che le Sprint hanno una loro statistica e vengono conteggiate separatamente.

La cosa curiosa della vicenda, quindi, è la coincidenza che l'89° vittoria dela Casa di Borgo Panigale in MotoGP sia stata ottenuta dal pilota con il numero #89. Ma non è tutto, perché nella relativamente breve storia della Ducati nella classe regina, iniziata nel 2003, questa è la quarta volta che si verifica la stessa coincidenza.

Si può notare infatti che la stessa cosa è accaduta con la 27esima, 63esima e 72esima vittoria del marchio bolognese nel Campionato del Mondo MotoGP. La 27esima è stata, ovviamente, quella del leggendario Casey Stoner, nel Gran Premio d'Australia 2009 a Phillip Island.

La Desmosedici del team ufficiale, tradizionalmente colorata di rosso, è passata al bianco per la gara di domenica. Per l'australiano si trattava di una livrea speciale per disputare la sua gara di casa. Il suo compagno di squadra, Nicky Hayden, ha corso infatti con il tradizionale rosso.

Casey Stoner, frente a Valentino Rossi en el GP de Australia 2009

Successivamente, è stata una moto dipinta di rosso ad assicurare alla Ducati la 63esima vittoria nella classe regina del Campionato Mondiale di Motociclismo, e proprio in casa. A vincere è stato Pecco Bagnaia, nel Gran Premio d'Italia 2022 al Mugello, e con il suo #63, visto che non aveva ancora il numero 1 di Campione del Mondo, che ha indossato nel 2023 e mantiene in questo 2024 dopo le sue due corone.

Infine, è stato Marco Bezzecchi a ottenere la 72° vittoria della Ducati, in sella alla GP23 con il #72 dell'allora Mooney VR46 (ora Pertamina Enduro VR46), nel Gran Premio d'Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. È stata anche la prima vittoria in MotoGP per l'allievo di Valentino Rossi ed il suo team nella categoria.

Jorge Martin ha continuato la tradizione nell'ultimo Gran Premio di Portimao. La domanda è se questo parallelo si ripeterà, e l'unico scenario fattibile è legato a Marc Marquez ed al suo #93: riuscirà a regalare alla Ducati la 93° affermazione nella top class?