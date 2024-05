MotoGP | Ducati apre la caccia a Martin con Pecco e Bestia a Le Mans

Jerez de la Frontera è ormai alle spalle, al pari della grande vittoria ottenuta da Francesco Bagnaia dopo un duello appassionante con Marc Marquez che lo ha rilanciato nella classifica Mondiale.

Ora è il turno di Le Mans, una pista speciale per Ducati, perché nelle ultime 4 edizioni ha sempre portato a casa il successo. Ad aprire il filotto di successi è stato Danilo Petrucci nel 2020, seguito poi da Jack Miller nel 2021, da Enea Bastianini nel 2022 e l'anno scorso da Marco Bezzecchi.

Insomma, la Rossa ha saputo vincere sia con i piloti del team ufficiale che con quelli clienti, sintomo di come la pista francese si adatti molto bene alle caratteristiche delle sempre competitive Desmosedici GP.

Per Ducati questo appuntamento è importante per continuare a dare la caccia a un altro pilota... Ducati. Stiamo parlando di Jorge Martin, leader del Mondiale ora braccato dai due rider ufficiali di Borgo Panigale. Ricordiamo infatti che Bagnaia, grazie alla vittoria di Jerez, è salito al secondo posto con 75 punti, mentre Enea Bastianini sta proseguendo il suo ottimo inizio di annata ed è terzo, ad appena 5 punti dal suo compagno di squadra.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Ducati Corse

Entrambi arrivano a Le Mans con lo stesso obiettivo, ovvero recuperare ancora punti sullo spagnolo del team Pramac Ducati Racing e andare alla caccia di un successo.

“Dopo l’ultimo fine settimana di gara a Jerez ed il test, arrivo a Le Mans piuttosto fiducioso", ha dichiarato Francesco Bagnaia alla vigilia del fine settimana che ospita il Gran Premio di Francia. "Ci sono tutti i presupposti per poter essere veloci fin da subito. In Francia siamo sempre stati competitivi e anche l’anno scorso in gara avevamo un buon passo e stavamo lottando per la vittoria".

"Purtroppo, sono stato sfortunato e sono stato costretto a ritirarmi per una caduta dopo essere stato colpito da un altro pilota. L’unica grande incognita, come sempre, sarà il meteo ma, in ogni caso, lavoreremo per essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione”.

Anche Enea Bastianini è felice di arrivare a Le Mans. Si tratta di una pista in cui ha già vinto, facendo vedere tutto il suo potenziale nel suo anno sino a ora migliore nella classe regina del Motomondiale, quella disputata con il team Gresini.

“Sono contento di tornare a Le Mans dove l’anno scorso non ho potuto correre a causa dell’infortunio. È sicuramente una pista amica visto che nel 2022 sono riuscito ad ottenere una vittoria".

"Dopo il test di Jerez sono tornato a casa contento e soddisfatto: sono fiducioso che ciò che abbiamo provato potrà esserci di aiuto sia qui che nelle prossime gare. Non vedo l’ora di scendere in pista con l’obiettivo di tornare a lottare per il podio”.