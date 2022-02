MotoGP | Ducati annuncia il rinnovo di Bagnaia fino al 2024

Carica lettore audio

Alla vigilia di quella che sarà la sua quarta stagione nella classe regina, nella quale ha sempre gareggiato in sella a una Ducati, Pecco Bagnaia affronta questa stagione come il favorito per il titolo della MotoGP, forte dei buoni risultati ottenuti nel 2021, quando si è classificato secondo nel campionato mondiale con quattro vittorie, nove podi e sei pole position in totale.

Dopo il suo debutto in Pramac (2019), dove ha gareggiato fino alla sua promozione alla squadra ufficiale del marchio Borgo Panigale (2021), il piemontese è diventato il candidato principale del costruttore bolognese per vincere il titolo, un qualcosa che solo Casey Stoner ha raggiunto nella sua storia, nel 2007.

Il fatto che sia Bagnaia che Ducati condividessero il desiderio di estendere il loro rapporto ha fatto sì che le trattative non abbiano incontrato intoppi, come riportato da Motorsport.com un paio di settimane fa.

In realtà, gli elementi chiave del nuovo contratto sono stati stabiliti qualche tempo fa, in modo che il #63 potesse concentrarsi sui test pre-stagionali, che si sono conclusi una decina di giorni fa in Indonesia. Le buone prestazioni del pilota nel 2021 gli permetteranno di aumentare significativamente il suo stipendio da una base di 800.000 euro ad una cifra di circa 1,5 milioni di euro nel 2022.

"Essere un pilota Ducati in MotoGP è sempre stato il mio sogno, e poter continuare per altre due stagioni mi rende molto felice. Nel team ufficiale ho trovato un'atmosfera serena. Ora devo solo concentrarmi per fare bene in questo campionato", ha detto Bagnaia nel comunicato rilasciato dalla Casa di Borgo Panigale.

"Siamo davvero felici di avere Bagnaia per altre due stagioni. Dal suo arrivo in Ducati nel 2019, Pecco ha dimostrato un grande talento e una grande capacità di interpretare al meglio la nostra moto, adattandosi a guidarla in ogni circostanza", si complimenta Gigi Dall'Igna, il "padre" della nuova generazione Desmosedici.

"Con queste qualità siamo convinti che abbia tutto il potenziale per poter lottare al nostro fianco per il titolo", ha aggiunto l'ingegnere, massimo dirigente della Ducati nel Mondiale.

Se Bagnaia si è assicurato il suo posto a medio termine, Jack Miller, il suo vicino di box, non è così sicuro, e nella prima metà del calendario, che inizia in Qatar il 6 marzo, dovrà guadagnarsi quel posto per cui sono in lizza anche Jorge Martin ed Enea Bastianini.

