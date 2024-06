MotoGP | Ducati annuncerà il "prima possibile" il compagno di Bagnaia

La situazione in Ducati si è fatta interessante. Dopo un fine settimana frenetico, le cose hanno preso una piega a 180 gradi per Jorge Martin: è passato dall'essere scelto dal marchio di Borgo Panigale come compagno di squadra di Pecco Bagnaia a partire dalla stagione 2025, dopo aver ricevuto una stretta di mano da un alto dirigente dell'azienda, a finire per decidere il suo addio, come ha riportato Motorsport.com, dopo che la Ducati è andata nel panico per la reazione di Marc Marquez ed il suo rifiuto di unirsi al Pramac Racing.

Così, lunedì scorso, mentre si svolgevano i test ufficiali della MotoGP al Mugello, il pilota di San Sebastián de los Reyes è stato ufficialmente ingaggiato dall'Aprilia, come sostituto del suo buon amico Aleix Espargaró e con un contratto pluriennale, che inizierà nella prossima stagione.

Si tratta quindi dell'inizio della fine di una telenovela che ha reso bollente la classe regina dal 2024. Con il leader del Mondiale in viaggio verso Noale, non resta che la Ducati si muova e annunci chi affiancherà il campione del mondo in carica.

Questo avverrà il prima possibile, secondo Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse. Il noto ingegnere veneto ha commentato questo lunedì, mentre era in atto tutto il terremoto all'interno dell'azienda, che annunceranno il prescelto “il prima possibile”. Una mossa che punta, quasi ovviamente, a Marc Marquez, visto che anche Enea Bastianini ormai si è mosso in direzione della KTM, come ha ammesso anche il suo manager Carlo Pernat.

"Chiaramente non è facile concludere un accordo e ci stiamo lavorando. Sicuramente faremo un annuncio il prima possibile, ma non posso indicare una data", ha detto Dall'Igna al sito ufficiale della MotoGP.