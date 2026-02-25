MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

L'attesa è finita, questo fine settimana, al Chang International Circuit va in scena il primo capitolo della nuova stagione della MotoGP. Per Ducati sarà la 24esima partecipazione con la Desmosedici GP affidata a due Campioni esperti come Marc Marquez e Francesco Bagnaia.

Una coppia che non ha bisogno di presentazioni con 12 titoli Mondiali complessivi nelle varie categorie (9 in MotoGP – 7 Marquez e 2 Bagnaia). Tante aspettative, con la Tripla corona conquistata nel 2025 da difendere e la caccia al 100esimo sigillo nella Premier class come Ducati Lenovo Team.

Quello di Buriram è un tracciato molto particolare, caratterizzato da due lunghissimi rettilinei che possono esaltare al meglio le qualità della Ducati. Tralasciando l'incognita meteo e alte temperature, dal 2018 ad oggi, la rossa di Borgo Panigale ha trionfato nelle ultime tre edizioni del GP.

Martin nel 2023, la memorabile vittoria di Pecco sotto la pioggia nel 2024 - in lotta proprio con Marc – stesso duello riproposto lo scorso anno con Marc mattatore assoluto del weekend e Pecco due volte terzo (Sprint e GP).

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Tralasciando le cadute e la mia condizione fisica, arriviamo da un test nel complesso positivo su questo tracciato. La simulazione di gara è finita prima del previsto ma, fino a quel momento, le sensazioni erano positive. Su questa pista ho ottenuto la mia prima vittoria con il Ducati Lenovo Team, uno di quei ricordi che ti danno la carica. Poi la prima gara della stagione, anche dopo tanti anni, è sempre speciale", ha detto il campione del mondo in carica.

"Ci lasciamo alle spalle una bella pre-season, abbiamo lavorato bene, completato tutte le prove e scenderemo in pista per il GP con una buona base. Ho belle sensazioni alla guida, c'è una bella atmosfera e la giusta motivazione per affrontare la stagione. La prima gara è sempre speciale, e in generale, questo tracciato si è sempre adattato bene alle caratteristiche della Desmosedici GP", ha aggiunto Pecco.