MotoGP | Ducati: l'aerodinamica 2023 esordirà a Sepang

La presenza di due numeri 1 sullo stesso palco ha quasi fatto passare in secondo piano quella che avrebbe dovuto essere la regina della presentazione di Madonna di Campiglio: la Ducati Desmosedici GP23.

Negli anni passati, gli uomini di Gigi Dall'Igna ci avevano abituati a non svelare tutte le loro carte nel giorno del vernissage e anche questa volta è stato così. Lo stesso direttore generale del reparto corse ha ammesso che qualcosa di nuovo c'era già nella versione vista lunedì, aggiungendo che per le più appariscenti però si attenderà i test collettivi in Malesia, che andranno in scena a Sepang dal 10 al 12 febbraio, con un piccolo antipasto dal 5 al 7, quando in pista nello shakedown ci sarà il collaudatore Michele Pirro.

E quando si parla di cose appariscenti, ovviamente il riferimento è all'aerodinamica, da sempre uno dei fiori all'occhiello del marchio bolognese in MotoGP: "Abbiamo pensato tantissime novità per la GP23 e alcune sono già presenti sulla moto che abbiamo qua, mentre altre, soprattutto sul fronte aerodinamico, le mostreremo a Sepang", ha spiegato Dall'Igna.

Ducati Desmosedici GP23 Photo by: Ducati Corse

Del resto, dopo l'avvio complicato dello scorso anno, in Ducati vogliono evitare di mettere troppa a carne al fuoco tutta insieme, anche perché la seconda parte del 2022 è stata una bella lezione in questo senso. Inoltre, ora che l'obiettivo del titolo è stato raggiunto ed è la Desmosedici GP ad essere il punto di riferimento, non c'è più la necessità di prendersi dei rischi esagerati.

"L'anno scorso ci ha insegnato qualcosa: che qualche volta restare un po' più fermi aiuta le prestazioni. Quindi non sarà una delusione se nel corso dei prossimi test dovremo scartare qualche idea che sulla carta avrebbe potuto darci qualche miglioria". Questo non vuol dire però che Dall'Igna e i suoi non siano pronti a stupire ancora una volta, magari già dal mese prossimo in Malesia...