MotoGP | Ducati accelera sull'IA, ma i piloti rimangono legati all'elemento umano

L'intelligenza artificiale si è affermata come un argomento che va oltre il mondo della tecnologia, in particolare modificando i metodi di lavoro, ma il suo utilizzo è rimasto per ora poco discusso nel mondo degli sport motoristici. Può essere utilizzata per accelerare lo sviluppo ed analizzare più rapidamente i dati in pista, sia che si tratti di convalidare l'efficacia di una novità o di individuare in modo più efficace le regolazioni?

Questo è quanto sostiene Ducati, avvalendosi opportunamente degli strumenti sviluppati da Lenovo, il suo sponsor principale. Negli ultimi mesi, Ducati ha più volte ricordato che il gigante dell'informatica non si limita ad apporre un adesivo sulle sue Desmosedici GP, ma funge da vero e proprio partner tecnologico.

Durante la presentazione della Ducati GP26, il marchio ha quindi menzionato uno strumento di intelligenza artificiale sviluppato appositamente per le sue esigenze, chiamato Ducati Lenovo Racing Intelligence. Si tratta di un semplice elemento di marketing per promuovere uno sponsor importante o di una vera e propria rivoluzione nello sviluppo?

Lo strumento è stato presentato sotto forma di assistente vocale integrato nella moto, che naturalmente non rappresenta il suo utilizzo reale, ma ha permesso all'IA di spiegare da sola il suo ruolo nello sviluppo. Consente soprattutto di combinare i dati esistenti e trarne delle conclusioni.

"Ogni giro, ogni sessione di prove e ogni gara alimentano un processo di apprendimento continuo", ha spiegato l'assistente. "Gli ingegneri analizzano grandi quantità di dati storici utilizzando calcoli avanzati e l'IA per scoprire tendenze che non sono visibili ad occhio nudo. Le stagioni passate non sono semplicemente finite e poi dimenticate, ma diventano un insieme di dati viventi che plasmano attivamente il futuro".

Ducati ha messo in scena il dialogo con la sua intelligenza artificiale. Foto di: Ducati Corse

Ducati può così beneficiare di una "comprensione più rapida ed approfondita di ciò che ha funzionato, di ciò che non ha funzionato e del perché" e può fare affidamento su un "ciclo di apprendimento continuo" nel suo sviluppo. Questo lavoro permette non solo di far evolvere la moto, ma anche di preparare i weekend di gara e di aiutare a sfruttare i dati raccolti in pista.

"I modelli di IA vengono utilizzati per simulare migliaia di scenari prima ancora che si verifichino in pista, combinando dati attuali e storici per generare previsioni. Durante un weekend di gara, queste previsioni influenzano tutto, dalle regolazioni alle prestazioni delle moto, fino alla strategia e alle decisioni prese sul momento".

"Preparandosi in anticipo all'evoluzione delle condizioni ed alle variabili imprevedibili in gara, gli ingegneri possono ridurre i tempi di reazione e prendere decisioni più intelligenti più rapidamente. In uno sport in cui ogni millesimo conta, i dati trasformano la preparazione in precisione. Vincere non significa solo reagire bene, ma anche essere pronti prima che il momento arrivi".

La Ducati GP26 è stata sviluppata utilizzando l'intelligenza artificiale. Foto di: Ducati Corse

L'obiettivo è quindi quello di offrire uno strumento che consenta di non partire mai da zero e di apportare più rapidamente le modifiche giuste. "Gli ingegneri effettuano test e simulazioni virtuali per accelerare lo sviluppo, esplorare idee e possibilità in un ambiente che privilegia il digitale", secondo lo strumento di IA di Ducati.

"I concetti vengono convalidati virtualmente prima di essere testati fisicamente, il che ci permette di affrontare i primi test con chiarezza e fiducia. Nel momento in cui la moto viene lanciata, i nostri ingegneri sanno già quali opzioni meritano di essere esplorate, e questa preparazione dà loro un vantaggio decisivo".

Qual è il ruolo dell'uomo?

Come presentato da Ducati e Lenovo, l'intelligenza artificiale non ha quindi lo scopo di sostituire il lavoro di un ingegnere. "L'esperienza umana e l'IA lavorano fianco a fianco", ha assicurato l'assistente vocale, precisando che gli ingegneri possono contare sulla "potenza di calcolo necessaria per elaborare rapidamente analisi complesse".

Questa rivoluzione rischia di mettere in competizione il ricorso alle opinioni dei piloti, per loro natura soggettive, e i dati grezzi analizzati dalle simulazioni? Marc Marquez ritiene che sarebbe sciocco privarsi del potenziale offerto dall'IA e si rallegra di vedere ampliarsi la gamma di strumenti a disposizione, pur ricordando la necessità di dare la priorità all'uomo nelle decisioni.

"Ovviamente la tecnologia avanza e alla fine siamo molto fortunati ad avere un marchio come Lenovo che aiuta gli ingegneri della Ducati", ha affermato. "Questo è il futuro. Non si può combattere contro il futuro, o il futuro prossimo. Se abbiamo gli strumenti, dobbiamo usarli bene e se questo migliora le prestazioni, sarà un bene. Ma che si tratti di IA o di altro, alla fine l'ultima decisione spetterà all'uomo. Questo è l'aspetto più importante".

Marc Márquez Foto di: Ducati Corse

Anche Pecco Bagnaia ha insistito sull'aspetto umano, ma ha ritenuto che l'IA potrebbe diventare uno strumento utile per analizzare i dati durante un weekend di gara: "In termini di elettronica, siamo molto avanti con questo nuovo sistema di IA. Penso che a volte sarà più facile scoprire cose nuove".

"Ma per quanto riguarda le sensazioni in pista, i nostri commenti sono più importanti. Il team e gli ingegneri sono sempre con noi, ci chiedono tutto e forse l'IA aggiungerà solo piccoli dettagli".