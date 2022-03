MotoGP | Ducati a Mandalika per riscattarsi dal Qatar

Carica lettore audio

Il Circuito di Lusail sembrava essere feudo Ducati, invece il Gran Premio del Qatar ha visto trionfare una Desmosedici, ma non quella del team ufficiale, sicuramente più atteso e favorito. Pecco Bagnaia e Jack Miller hanno collezionato un doppio zero che li porta a dover cerare il riscatto in Indonesia, dove questo fine settimana è in programma la seconda gara della stagione 2022 della MotoGP.

L’anno dunque non è iniziato nel migliore dei modi per i due portacolori ufficiali, con Miller fermato da un problema all’elettronica e Bagnaia autore di un errore che lo ha visto cadere e coinvolgere anche l’incolpevole Jorge Martin. Un avvio di 2022 tutt’altro che esplosivo per la squadra ufficiale, che dovrà invertire la rotta a Mandalika e ripartire proprio dall’Indonesia per dimostrare il vero potenziale della GP22.

La nuova nata in casa Ducati sembra aver accusato diversi problemi durante il GP del Qatar, mentre nei test invernali era stata definita come la moto da battere. Tuttavia, al di là del risultato ottenuto c’è ottimismo in vista del Gran Premio dell’Indonesia. Bagnaia è determinato a tornare davanti e far ripartire proprio da Mandalika il suo mondiale: “Sono molto felice di correre a Lombok: il posto è bellissimo e ci sono davvero tanti tifosi che non vedono l’ora di vederci gareggiare. Il tracciato di Mandalika mi piace e durante il test di febbraio ho avuto sensazioni positive”.

“Spero che le condizioni di grip siano migliorate grazie al nuovo asfalto”, commenta Pecco in riferimento ai lavori di Mandalika dopo le lamentele dei piloti. “Ma in generale penso sia una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto. Rispetto al primo fine settimana in Qatar, cercherò di lavorare di più sul mio stile di guida a partire dalle prime sessioni, per poter trovare subito il giusto feeling con la Desmosedici GP. Sono molto determinato e fiducioso di poter fare bene questo fine settimana”.

Anche Jack Miller è impaziente di salire in moto. La sua domenica si è conclusa in anticipo a causa di un problema all’elettronica: “Sono felice di tornare in pista questo fine settimana e potermi finalmente lasciare alle spalle la gara del Qatar. La stagione non è sicuramente partita come speravamo, ma a Losail eravamo in una buona posizione e se non avessimo avuto un problema tecnico avremmo sicuramente potuto puntare ad un buon risultato. Spero quindi di poter proseguire nella stessa direzione e compiere altri passi avanti per potermi riscattare domenica. Sono pronto ad affrontare qualsiasi condizione con l’obiettivo di ottenere un buon risultato”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images