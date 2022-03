MotoGP | Dovizioso: "Veloce in curva, ma mi manca grip dietro"

Carica lettore audio

Andrea Dovizioso ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura in MotoGP con il team Yamaha RNF nella giornata di oggi, con i primi 2 turni di prove libere del Gran Premio del Qatar, sulla pista di Lusail.

Il pilota forlivese, dopo aver faticato a lungo a prendere confidenza con la M1 nelle ultime gare della passata stagione e nel corso dei test invernali, oggi ha fatto vedere segnali incoraggianti. Il 14esimo tempo finale colto oggi con il tempo di 1'54"153 lo ha reso soddisfatto per diversi motivi.

Primo tra tutti non è il gap - 721 millesimi da Alex Rins, autore del miglior tempo di giornata - dal primo, quanto ciò che ha potuto vedere in pista comparando le caratteristiche della sua Yamaha con le moto avversarie.

Oggi Andrea ha preso nota dei passi avanti fatti nel feeling con la moto, giro dopo giro migliore, rimanendo anche sorpreso di come sia riuscito a migliorare la sua velocità in curva su una pista come quella qatariota.

"Se considero come sono andati i test in Malesia e come sono andato oggi, qui sono molto più vicino ai primi e sono stato certamente molto più veloce. E' andata bene. Sfortunatamente non è ancora abbastanza, quindi dobbiamo migliorare ancora di più. Ma siamo più vicini sia dal punto di vista del passo gara che nel tempo sul giro dai migliori".

"Sicuramente dobbiamo migliorare di più, ma il mio feeling migliora giro dopo giro. Vediamo cosa potremo fare in questo weekend, non so quanto potrò migliorare ancora nella giornata di domani, vedremo".

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Entrando più nel dettaglio, Dovizioso ha specificato come la mancanza di potenza del motore Yamaha sui rettilinei rispetto alle moto avversarie sia sì un problema, ma non quello principale. A preoccuparlo è la mancanza di grip al posteriore, un guaio che ormai da diverso tempo continua ad attanagliare la M1. Migliora invece la sua velocità in curva.

"La velocità sul rettilineo è un fattore penalizzante per noi, ma lo è molto in battaglia più che sul tempo sul giro. Alla fine quello che posso cambiare io nel corso dei weekend non è certo il motore. Se si hanno cavalli nelle marce alte vanno bene in battaglia, ma penso che non sia il nostro problema principale".

"Forse questo accade perché guido ancora la moto a modo mio e magari la M1 richiede cose diverse. Oggi è stata la prima volta che ho guidato questa Yamaha in Qatar e il feeling in curva era davvero buono, era fantastico. Ho fatto un po' di giri dietro a Zarco nelle Libere 1 ed ero molto più veloce di lui. Questo è molto buono, ma in altre zone del tracciato perdo".

"Quindi sicuramente la potenza ha effetto nel corso della gara, e anche la strategia in gara, ma parlando di velocità pura, se vogliamo migliorare ci servono cose differenti. Ma è solo la mia opinione. Alla fine poi è sempre la stessa cosa sin da quando sono tornato a correre per la Yamaha. Per me la cosa che dovremmo cambiare è il grip al posteriore", ha concluso Dovizioso.