MotoGP | Dovizioso: “Se parti ventesimo non vai da nessuna parte"

Se Lusail lo scorso anno è stata una grande festa per Yamaha, nel 2022 si è trasformata in una Caporetto. Ultimo costruttore al traguardo del Gran Premio del Qatar e piazzamenti tutt’altro che soddisfacenti, con il migliore Fabio Quartararo solo nono.

Il team ufficiale ha faticato, ma anche la squadra satellite WithU Yamaha ha arrancato per tutto il weekend, viaggiando nelle retrovie. Il rientrante Andrea Dovizioso è passato sotto la bandiera a scacchi in 14esima posizione, a ben 27 secondi dal vincitore, Enea Bastianini.

In una MotoGP così equilibrata e con distacchi sempre più sottili, pagare un ritardo come quello di Dovizioso è preoccupante e il forlivese è tutt’altro che soddisfatto quando si presenta ai microfoni della stampa al termine del primo appuntamento della stagione.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota WithU Yamaha inoltre ha accusato lo stesso problema di pressione delle gomme del compagno di marca Quartararo: “Le condizioni domenica erano buone, all’inizio della gara abbiamo avuto un problema con la pressione della gomma, una cosa comune in Yamaha. Ho perso l’anteriore due volte, sono andato fuori pista. Questo è stato l’inizio ed è stato molto brutto. Non ho idea, ma non è solo quello il problema”.

“Questo ha solo aumentato i problemi, quindi ha complicato le cose soprattutto all’inizio. Poi ho iniziato a girare da solo e riuscivo a guidare in maniera più o meno normale. I tempi cominciavano a essere accettabili, non velocissimi, ma è quello che possiamo fare. Ho anche finito le gomme, ma è anche normale per via della maniera in cui devi guidare la Yamaha. Per avere velocità in centro curva devi usare molto la gomma posteriore”.

Archiviato il GP del Qatar, è il momento di pensare a Mandalika, secondo appuntamento della stagione. La pista indonesiana accoglie la MotoGP per la sua prima gara dopo i test invernali e la speranza per Dovizioso è quella di fare un passo in avanti. Il forlivese considera inaccettabile il distacco accumulato a Lusail: “Il passo avanti è d’obbligo, 27 secondi sono veramente tanti, non va bene. Siamo lontani. Non voglio parlare troppo, perché bisognerebbe spiegare perché succedono certe cose, cosa c’è, cosa non c’è, quali sono le motivazioni".

"Ci sono sempre delle spiegazioni e non è il momento di entrare nei dettagli. Ma sicuramente dobbiamo fare degli step in avanti perché eravamo davvero lontani come distacco, partire 20esimi non vai da nessuna parte. L’uso della gomma va migliorato perché a fine gara erano finite. In Indonesia ci saranno delle gomme diverse, quindi tutti partiremo quasi da zero su quell’aspetto. Però siamo lontani”.