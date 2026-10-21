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MotoGP | Dovizioso preoccupato per Bagnaia: "Non ho mai vissuto una cosa del genere"
Andrea Dovizioso è allarmato dalla crisi di Francesco Bagnaia: "Mi fa paura", dice l'ex pilota Ducati, che sospetta problemi profondi.
Juliane Ziegengeist
Pubblicato: 21 ott 2026, 10:29
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
La persistente crisi di forma di Francesco Bagnaia ora preoccupa anche alcuni suoi ex rivali in MotoGP. Andrea Dovizioso, che è proprio colui che lo aveva preceduto nel team ufficiale Ducati, usa parole chiare per descrivere la difficile situazione dell'italiano. Nel suo podcast "04 Bar", il forlivese spiega che la situazione lo preoccupa sempre di più.
"Per come si comporta e per quello che dice, mi fa un po' paura", dice Dovizioso. "Spero solo che non viva le gare in questo modo, perché nei suoi occhi vedo che sta davvero molto male".
Dovizioso è preoccupato
Nel podcast Dovizioso parla insieme ai giornalisti Giovanni Zamagni e Cosimo Curatola della difficile fase del pilota Ducati. L'ex pilota di MotoGP può solo fare ipotesi sui motivi dei problemi di Bagnaia.
"Mi piacerebbe entrare nella testa degli ingegneri e in quella di Pecco per capire meglio la situazione. Ma non è possibile, quindi bisogna starne fuori".
Per lui si tratta di qualcosa di più della semplice insoddisfazione sportiva. "Non si tratta di un pilota che vuole vincere il Mondiale, arriva quinto o sesto ed è scontento", afferma Dovizioso. Nel caso di Bagnaia, alla luce delle interviste e delle dichiarazioni pubbliche, sospetta retroscena molto più complessi.
"È uno scenario davvero brutto. Se ne parlassimo, toccheremmo temi grandi, personali e delicati", sottolinea l'italiano, mantenendo prudenza. Perché, secondo la sua valutazione, le difficoltà di Bagnaia potrebbero riguardare questioni che dall'esterno non si possono giudicare seriamente.
Per questo Dovizioso non vuole formulare consapevolmente accuse. Sottolinea di non voler mettere nessuno alla gogna. Le circostanze sarebbero troppo sensibili per aggravare ulteriormente la situazione con ulteriori speculazioni.
"Non voglio caricare e commentare ulteriormente lo scenario di un pilota che sta già vivendo una situazione così brutta", ribadisce il tre volte vice-campione della classe regina. La sua preoccupazione non va intesa come una critica a singole persone, ma come una reazione a ciò che percepisce in Bagnaia.
A farlo riflettere particolarmente è la sua esperienza maturata in molti anni nel motociclismo: "In tutti gli anni in cui ho vissuto il Motomondiale, non ho mai vissuto personalmente né visto in altri piloti una situazione paragonabile a quella in cui si trova ora Pecco".
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing Test Rider e Rider Performance Advisor
Foto di: Yamaha MotoGP
Rapporto con Ducati sotto i riflettori
Eppure l'evoluzione sportiva aveva inizialmente dato motivo di sperare. All'inizio della stagione Bagnaia sembrava fare progressi rispetto all'anno precedente.
Nelle gare successive, però, la situazione è peggiorata sensibilmente. Quattro ritiri negli ultimi sei Gran Premi sottolineano le difficoltà dell'italiano. Dopo la sua gara di casa, inoltre, una registrazione pubblicata da DAZN Spagna lontano dalle interviste ufficiali ha fatto discutere.
In essa Bagnaia parlava con Fabio Di Giannantonio delle sue difficoltà e, secondo il resoconto, spiegava al pilota VR46 che Ducati non gli permette di modificare l'assetto o la configurazione della sua moto secondo le sue idee.
Interpellato in seguito sull'argomento, Bagnaia ha criticato duramente la copertura mediatica e ha definito le dichiarazioni "estrapolate dal contesto". Allo stesso tempo, l'italiano ha sottolineato che Ducati cerca sempre di aiutarlo con modifiche alla moto.
Da ciò solo non si può dedurre quale ruolo abbiano singoli interventi tecnici nei suoi problemi complessivi. Dovizioso resta quindi cauto con spiegazioni concrete. Non vuole attribuire motivazioni né al pilota né al team. Lascia invece che sia Bagnaia stesso a parlare dei retroscena.
"Se un giorno Pecco vorrà parlarne, scopriremo cosa è successo. Se invece non vorrà farlo, dovremo comunque rispettare i nostri limiti e mantenere nei suoi confronti la distanza necessaria", chiarisce Dovizioso.
Bagnaia reagisce con un like
La valutazione di Dovizioso ha ricevuto molta attenzione sui social media. Dopo la pubblicazione dell'episodio del podcast, diverse pagine Instagram hanno ripreso le sue dichiarazioni. Un post dell'account "inostripilotigp" ha ricevuto un like dallo stesso Bagnaia.
Resta aperto se questa reazione vada intesa come approvazione delle parole di Dovizioso o semplicemente come presa d'atto. Finora non c'è stata alcuna spiegazione da parte del pilota Ducati.
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