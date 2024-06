MotoGP | Dovizioso, porta aperta al rientro. Futuro da tester?

Non è raro incontrare ex piloti in giro per il paddock della MotoGP nelle varie gare del mondo. Così è stato al Gran Premio d’Italia, dove Andrea Dovizioso si è affacciato nel paddock per rivedere i posti di una vita e, perché no, aprire una porta ancora socchiusa.

Quale? Quella del rientro in MotoGP. Il forlivese si ritirò nel 2022 in occasione della gara di Misano quando vestiva i colori dell’allora team Petronas Yamaha. Un addio emotivo, quello del Dovi, che da allora si dedica alla sua grande passione, il motocross, e ai lavori dello 04 Park, la pista di motocross da lui rilevata.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Dovizioso ritiene che non sia ancora così presto per apprendere il casco al chiodo e, ai microfoni di motogp.com, ha rivelato di non escludere un ritorno, magari in un’altra veste: “Lascio sempre la porta aperta, perché non sono ancora vecchio. Inoltre, tutti conoscono le mie qualità e sanno che sono in grado di aiutare a sviluppare la moto”.

Dovi lascia intendere, dunque, che un ritorno consisterebbe in un ruolo di tester. Di certo non parla di gare, ma la porta non è chiusa, anzi. Tuttavia, non ha pianificato nulla di concreto per il futuro prossimo, anche se vuole chiarire di non essersi voluto fermare del tutto all’epoca: “Ora è presto per parlare di questo, ma la mia porta è aperta. Al momento non ho piani, ma è sempre bello quando una Casa ti chiama per parlare del futuro. Quando mi sono ritirato avevo la possibilità di continuare, ma io volevo soltanto fermarmi e prendermi una pausa".