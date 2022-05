MotoGP | Dovizioso: "In rettilineo perdiamo meno di quello che pensate"

Carica lettore audio

C'è sempre stato un rapporto speciale tra Andrea Dovizioso ed il Mugello. Per esempio, nel 2017 era stata proprio la vittoria sul saliscendi toscano a dare il via alla cavalcata che lo ha portato a giocarsi il Mondiale fino all'ultima gara. Del resto, già era la gara di casa, ma lo era a maggior ragione in sella ad una Ducati. Quest'anno però ci tornerà in sella alla Yamaha della RNF Racing e rischia di essere un weekend complicato, perché il forlivese non è ancora riuscito ad adattarsi alla M1.

Chiedendogli quali siano le aspettative, la risposta infatti è abbastanza eloquente: "Non lo so, perché non è un momento wow. Il feeling con la moto non è tale da poter ambire a posizioni importanti, però il Mugello è il Mugello e voglio cercare di godermelo il più possibile. Per gli italiani è l'evento dell'anno ed è bello vivere tutto il weekend, da quando parti da casa fino alla domenica sera. Mi aspetto tanta gente perché a Jerez e Le Mans c'era il pienone e qui non sarà da meno".

Non si è nascosto neanche quando è stato un momento di fare un bilancio di questo primo scorcio di stagione: "Sono deluso, perché mi aspettavo una moto con delle caratteristiche un pochettino diverse, avendoci corso nel 2012. Invece non è così e di conseguenza sto facendo fatica e non mi sto giocando le posizioni che avrei voluto. Questa era la cosa che mi interessava di più, quindi non posso essere euforico".

E anche al Mugello non si aspetta di poter fare improvvisamente un salto in avanti: "Ci devono essere delle motivazioni per far avvenire dei cambiamenti. Il lavoro che abbiamo cercato di fare da Misano dell'anno scorso ad oggi è stato fatto con tanta energia e con tanto studio, non è stato fatto a caso. Non potendo modificare dei pezzi della moto, è stato fatto tanto. Poi si può sempre fare meglio, ma di base abbiamo già esplorato tante situazioni".

"Per me è chiarissimo quello che succede, ma quando entro in pista sbatto contro ad un muro, perché la Yamaha richiede un modo di approcciare le curve che è troppo diverso da quello a cui sono abituato io. Per le caratteristiche della moto, se non guidi in un certo modo, non riesci ad essere competitivo come lo è Quartararo", ha aggiunto.

Il tracciato toscano presenta un rettilineo molto lungo, ma Andrea ha ribadito che il gap di top speed non è il problema più grande con cui deve fare i conti la M1: "Se fosse solo quello il problema ne avrei pochi, ma non è così. Il rettilineo non è un grosso pensiero. E' il resto che non riesco a farlo come dovrei farlo e di conseguenze si complica il tutto".

"In rettilineo ci manca sicuramente qualcosa in quinta ed in sesta piena, ma la quantità di tempo che perdiamo in rettilineo è molto meno di quello che pensate. Fa molto più effetto a livello visivo di quanto non sia realmente la differenza di velocità. Ma per essere veloce mi servirebbe altro più che la velocità in rettilineo. Per lottare con gli altri è un altro discorso", ha aggiunto.