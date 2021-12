MotoGP | Dovizioso impegnato nel cross di beneficienza

La stagione 2021 si è conclusa meno di un mese fa, ma i piloti non hanno intenzione di fermarsi e si tengono in allenamento per prepararsi al 2022. Tra questi c’è Andrea Dovizioso, pronto a tornare in azione con la Yamaha ufficiale del team RNF.

Il forlivese ha deciso però di unire l’allenamento alla beneficienza: allenandosi con il motocross infatti ha deciso di sostenere l’associazione “Noi per Loro”, che si occupa di ragazzi che soffrono di malattie gravi. Dovi è salito in sella alla sua moto da cross a Rivarolo Mantovano lo scorso 28 novembre per l’evento Motocross for Love.

Come è ormai noto, il forlivese è solito allenarsi con il cross (opzione che non aveva escluso nel 2021 dopo aver concluso il suo contratto con Ducati, restando di fatto fuori dalla MotoGP). Dovizioso ha unito la passione per il cross con questo evento organizzato con i fratelli Marco e Giancarlo Zaffanella.

Oltre all’attività in pista, sono stati messi all’asta dei cimeli, in particolare la tuta con cui Dovizioso ha disputato gli ultimi gran premi della stagione e i suoi stivali. Tutto il ricavato è devoluto proprio all’associazione per cui è stato organizzato l’evento, a cui hanno preso parte anche Marcel Schrotter e Alessio Chiodi, oltre ad altri semplici appassionati.