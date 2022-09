MotoGP | Dovizioso: "Finisco a Misano, dove è cominciato tutto"

Carica lettore audio

E' sorridente Andrea Dovizioso. E' l'ultimo weekend della sua lunga carriera in MotoGP, ma lui non sembra farci troppo caso. Nonostante una Yamaha che lo ha deluso dal punto di vista prestazionale quest'anno, il forlivese vuole godersela fino in fondo. "Sinceramente, fino a stamattina, per me era una gara come un'altra, ma ora le vostre domande mi stanno facendo realizzare che questo è l'ultimo weekend", ha scherzato quando ha incontrato i giornalisti giovedì a Misano.

Per chiudere la sua avventura nel Mondiale ha fatto una scelta radicale, rinunciando alle ultime sei gare della stagione, ma l'occasione di farlo a casa, in un posto che per lui è sempre stato speciale, era troppo ghiotta.

"Mi fa molto piacere finire la carriera qui a Misano, dove è partita. La mia prima gara con le ruote alte l'ho fatta nel 2000 qua, nell'Aprilia Challenge, ed ho anche vinto, quindi è stata una figata. E la finiamo qua, dove tutto è cominciato. Mi fa molto piacere, perché ci saranno anche tutti gli amici e i fan. So che resta una scelta un po' particolare fermarsi a stagione in corso, ma era il posto giusto".

Il tracciato romagnolo è stato anche il teatro della sua seconda vittoria in Italia. Una delle più memorabili della sua carriera, dopo un duello con l'altra Ducati di Jorge Lorenzo, insieme a quella del Mugello l'anno prima.

"Sono state due vittorie spettacolari. Il Mugello è la vera gara italiana e nel 2017 era abbastanza inaspettato. E' stato speciale e mi ha aperto la possibilità di giocarmi il campionato. Nel 2018 qua non gli è stata data troppa importanza, ma è stata una vittoria fondamentale per mandare certi messaggi. Credo che sia stata una delle mie gare migliori. Non me la sentivo così bene prima, ma poi è venuta perfetta. Ero più veloce di tutti e non mi è capitato troppe volte nella mia carriera. Jorge aveva fatto la pole ed era partito bene, ma mi ero svegliato bene quel giorno (ride). Poi salire sul podio rialzato, con tutti i fan sotto, è stato impagabile".

Da lunedì si aprirà un nuovo capitolo della sua vita e gli è stato quindi domandato cosa gli mancherà di questo: "L'attenzione che c'è sui piloti di MotoGP, che è qualcosa di importante e la percepisco da 20 anni. Siamo fortunati in questo e da lunedì non ci sarà più".

Con il suo ritiro, va definitivamente in pensione la generazione che ha caratterizzato gli ultimi 15 anni della MotoGP, con campioni come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Casey Stoner, per citarne solo alcuni.

"Sono l'ultimo di questa generazione e fa effetto, ma è una transizione normale e naturale. Fa parte del gioco. E' stato complicato, ma essere stato nel Motomondiale con tutti questi campioni è stata tosta. Tante notti insonni, ma mi hanno sempre spronato a cercare di migliorarmi. Non ho mai mollato e mi hanno aiutato tantissimo le persone intorno a me".

Anche l'elenco dei rivali affrontati in questi 20 anni è lungo: "Ne sono passati tantissimi. Simoncelli è il primo, perché è da quando avevo 8 anni che abbiamo incominciato ad essere veri rivali. Poi c'è stato Lorenzo, che l'avevo incontrato già nell'Europeo, poi Pedrosa, Stoner, Valentino e Marquez. Loro sono stati i più grossi, poi ce ne sono stati tanti altri, ma è sempre stato molto complicato con tutti".

E da tutti questi è riuscito a carpire qualcosa: "Tantissimo da tutti. Non puoi copiare i campioni, ma puoi cercare di capire e mi sono serviti tantissimo su molti aspetti. Ognuno ha le proprie caratteristiche ed è più forte in certi aspetti".

Il tre volte vice-campione del mondo non è mai stato un ragazzo troppo emotivo, ma questa volta potrebbe fare un'eccezione dopo la gara di domenica: "Invecchiando si diventa più sensibili, quindi potrebbe succedere. E' difficile, ma può succedere".

Prima di congedarsi, però, vuole regalarci ancora una sorpresa: "Faccio il test martedì mattina e ci sarà una sorpresa. Ma non ve la dico, altrimenti che sorpresa è!".