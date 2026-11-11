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MotoGP | Dovizioso: "Bezzecchi e Aprilia più veloci di Marquez e Ducati, hanno buttato via il Mondiale"
Nell'ultimo episodio del suo podcast, l'ex vice-campione del mondo di MotoGP è entrato nel dibattito più caldo che si è creato nel paddock. Pur dando a Marc Marquez e alla Ducati tutti i meriti del caso, ritiene che il binomio più forte fosse quello formato da Marco Bezzecchi e l'Aprilia, che quindi secondo lui hanno sprecato una grande occasione.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 11 nov 2026, 14:32
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Vittoria della Ducati o occasione sprecata dell'Aprilia? Con Marc Marquez ad un passo dal decimo titolo iridato, l'ottavo nella classe regina, il post-gara del Qatar ha acceso il dibattito su questo argomento, dopo che domenica Massimo Rivola, CEO del reparto corse di Noale, ha dato soprattutto merito al campione di Cervera per la clamorosa rimonta che in 13 Gran Premi lo ha portato da -102 a +60 in classifica.
"Quattro Aprilia a volte non bastano per battere Marquez e questi sono i fatti", ha detto il manager faentino ai microfoni di Sky Sport MotoGP, lasciando intendere che è stato il talento del #93 a battere le RS-GP più che la velocità della sua moto.
E' stata immediata quindi la replica di Davide Tardozzi, team manager della Casa di Borgo Panigale: "Non bastano quattro Aprilia, ma ci sono anche sei Ducati e a volte ha vinto qualche altra Ducati. Quindi complimenti a loro per un'ottima moto, però voglio dire, a vincere è il pacchetto, perché bene o male serve un pilota veloce, un campione come abbiamo noi, una moto competitiva e una gestione sportiva e tecnica che funzioni e possa mettere il pilota in grado di poter vincere il Mondiale. Quindi serve tutto il pacchetto, anche la gestione sportiva".
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing Test Rider e Rider Performance Advisor
Foto di: Yamaha MotoGP
Sul dibattito si è inserito anche un grande ex del marchio bolognese come Andrea Dovizioso, che nel suo podcast è stato molto diretto nel dire che, senza togliere niente a Marquez, Marco Bezzecchi e l'Aprilia hanno buttato via una grande occasione, perché rappresentavano il binomio più competitivo in pista.
"Su Marc è inutile ribadire quanto bravo e forte sia e che ovviamente si merita questo titolo. Ma se analizziamo la stagione di quest'anno, la combinazione Bezzecchi-Aprilia era più veloce della combinazione Marquez-Ducati. E si erano anche creati un vantaggio di più di 100 punti. Però se sei più veloce e si è visto che la tua moto in diverse piste era più competitiva della Ducati, se non hai vinto vuol dire che l'hai buttato via", ha detto Dovizioso.
"Poi, quello che è riuscito a fare Marquez dopo l'operazione è una roba impressionante, lo ha dichiarato lui stesso che mentalmente è nella condizione migliore della sua carriera. Lui mentalmente quest'anno ha fatto la differenza di tanto rispetto a qualsiasi altro pilota. Però sono stati Bezzecchi e l'Aprilia che non sono stati così bravi e quindi possono averlo buttato via", ha aggiunto.
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