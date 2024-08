MotoGP | Dorna blinda la griglia con 11 team anche oltre il 2027

Quando Suzuki ha annunciato la sua uscita dalla MotoGP a Jerez, il 2 maggio 2022, gli occhi del paddock del Mondiale si sono rivolti ai tedeschi della BMW, a cui è stata presentata l'opportunità di prendere il posto del costruttore uscente. Tuttavia, nel quartier generale del marchio bavarese non c'è stata fretta di eseguire una transizione automatica che, nel tempo, ha perso forza.

Mentre BMW sta finalmente assaporando il successo nel Campionato del Mondo SBK con la sua stella turca Toprak Razgatlioglu, che ha tracciato la strada per il primo titolo del marchio tedesco, Sven Blusch, il nuovo responsabile racing della divisione moto, arrivato dal mondo delle quattro ruote per pilotare il presunto passaggio di BMW in MotoGP, sta cogliendo ogni occasione per assicurare che al momento non c'è nulla di ufficiale in questo senso.

Anche se inizialmente tutto sembrava indicare che Dorna sospirasse l'arrivo di nuovi costruttori, la realtà potrebbe indurre a pensare diversamente.

"Siamo d'accordo che la visione della MotoGP continuerà a essere composta da undici squadre e 22 piloti. L'esperienza, anche dopo il ritiro della Suzuki, ci ha dimostrato che sono le condizioni migliori", ha spiegato Carlos Ezpeleta in un'intervista concessa a Speedweek.

Il 2022 è stata l'ultima stagione con 24 piloti in griglia, da allora e senza Suzuki, la MotoGP ha gareggiato con 22 piloti di undici squadre, quattro delle quali fornite da Ducati, due da Honda, Aprilia e KTM, e solo una squadra con Yamaha, quella ufficiale.

"Il fatto è che abbiamo già un enorme tesoro nella nostra struttura che non abbiamo ancora sfruttato appieno", continua Ezpeleta.

"I 22 piloti attivi rappresentano 22 storie incredibilmente belle. Stiamo assistendo ad un'azione incredibile in 44 gare. E credo che ci troviamo già di fronte all'enorme sfida di raccontare queste storie nel miglior modo possibile. Con 24 protagonisti, questo compito sarebbe ancora più grande", sostiene il direttore sportivo del Campionato del mondo.

Dorna CSO Carlos Ezpeleta Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ripetere l'esperimento Aprilia-Gresini

Con questo scenario, la Dorna toglie il tappeto rosso a BMW per l'ingresso in MotoGP, ma non chiude la porta al costruttore tedesco o a qualsiasi altro, anche se le modalità di ingresso sarebbero identiche a quelle che Aprilia ha dovuto utilizzare per raggiungere la classe regina.

Nel 2015 la Casa di Noale è tornata in MotoGP, ma ha dovuto farlo in partnership con una struttura privata esistente, il Gresini Racing, con la quale ha mantenuto un rapporto a volte teso fino al 2022, quando il marchio italiano ha potuto firmare un accordo come costruttore con Dorna, con entrambi i team che gareggeranno separatamente a partire da quell'anno.

"Alla fine, si tratta della qualità degli undici team. Che queste siano fornite da cinque o sei costruttori è un'altra questione", continua Ezpeleta.

"Ma non è un segreto che la nostra priorità attuale sia avere cinque costruttori. Questo non significa che vogliamo impedire l'ingresso di un sesto costruttore, ma significa che un altro costruttore dovrebbe lavorare con uno degli undici team", conferma il figlio del CEO della MotoGP, prima di assicurare: "Undici team e 22 piloti, questo è deciso".

Partendo da qui, BMW dovrà prendere diverse decisioni, la prima delle quali è se e in quale anno vorrà arrivare in MotoGP. E poi cercare un partner tra gli attuali team privati: Tech3, Gresini, LCR, Trackhouse, VR46 o Pramac, questi ultimi due con un contratto pluriennale recentemente firmato rispettivamente con Ducati e Yamaha, che in linea di principio li rende tutt'altro che un'opzione.

In ogni caso, l'arrivo di BMW non avverrebbe prima del 2027, quando il campionato implementerà i nuovi regolamenti. Un margine di due anni per mettere a punto un progetto degno del marchio teutonico.

Un altro fattore che potrebbe influenzare è la pressione esercitata dal turco Toprak Razgatlioglu, che vuole dimostrare il suo indiscutibile talento in MotoGP, anche se l'età (27 anni) lo rende poco propenso a fare questo passo con BMW, che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe offrirgli una moto nella classe regina a 30 anni.