MotoGP | Doppio colpo Aprilia: ufficiale l'ingaggio di Marco Bezzecchi

Se Jorge Martin è stato un colpaccio, bisogna dire che l'Aprilia è riuscita a calare una bella coppia d'assi per rilanciare le sue ambizioni in MotoGP nella stagione 2024. La notizia ormai era nell'aria da un po', ma oggi sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità: sarà Marco Bezzecchi ad affiancare "Martinator" nella squadra factory della Casa di Noale.

Il CEO del reparto corse veneto, Massimo Rivola, è riuscito quindi ad assestare un altro colpo ai rivali della Ducati, che sull'altare della scelta di Marc Marquez perde quindi un altro dei giovani che ha allevato nelle ultime stagioni. L'Aprilia poi riesce nel colpo di mettere le mani su un pilota italiano, un obiettivo che non aveva nascosto neanche troppo, e lo fa prendendo un pilota di prospettiva e di grande talendo.

E' vero che nel 2024 non stiamo rivedendo lo stesso Bezzecchi dello scorso anno, ma i numeri del 2023 sono quelli di un campione in rampa di lancio, perché il riminese si è portato a casa tre Gran Premi ed un Sprint, battagliando per il Mondiale per due terzi del campionato, prima di chiudere al terzo posto nella classifica iridata, alle spalle dell'amico Pecco Bagnaia e del futuro compagno di box. Numeri davvero eccellenti per un pilota che era solo alla seconda stagione nella classe regina.

Quest'anno purtroppo le cose non stanno andando come sperato per "Bez", che non trova il feeling con una Desmosedici GP23 che ha caratteristiche diverse dalla GP22 con cui ha fatto faville, che vengono anche peggiorate dalle nuove mescole posteriori introdotte dalla Michelin quest'anno, che offrono più grip ma finiscono per generare un fastidioso sottosterzo al quale lui e la Pertamina Enduro VR46 non sono ancora riusciti a trovare una cura.

Marco Bezzecchi e Jorge Martin Foto di: Aprilia Racing

Ed è proprio questo che ha portato Bezzecchi a cedere alla corte dell'Aprilia, per diventare per la prima volta nella sua carriera in MotoGP un pilota ufficiale a tutti gli effetti. Lo scorso anno era passato il treno del Prima Pramac Racing, che gli offriva la possibilità di salire su una GP24, ma Marco ha preferito rimanere con la sua squadra, rinunciando alla moto factory. Scelta che poi gli si è ritorta contro. Questa volta quindi ha deciso di accettare la proposta di Rivola, anche perché la firma di Martin ha già confermato di quanto sia ambizioso il progetto Aprilia per il prossimo biennio.

"Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura anche in fuga. Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il Bez; il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia di piloti che si andrà a formare con Jorge", ha detto Massimo Rivola.

"Siamo davvero soddisfatti della nostra line up per il 2025, Martin e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing", ha aggiunto.

L'Aprilia, dunque, cambierà completamente la sua formazione nella prossima stagione: il "Capitano" Aleix Espargaro aveva infatti annunciato il suo ritiro a tempo pieno a fine stagione nella gara di casa di Barcellona. In seguito alla firma di Martin, anche Maverick Vinales ha deciso di cambiare aria, legandosi al team Tech3, nel quale andrà ad affiancare Enea Bastianini ed entrambi avranno a disposizione delle KTM RC16 identiche a quelle del factory team.