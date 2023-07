MotoGP | Doppia operazione alla gamba destra per Martin

Jorge Martin ha approfittato delle cinque settimane di pausa della MotoGP per sottoporsi a un intervento che aveva in sospeso dalla scorsa stagione. Nello specifico, il portacolori del Team Pramac è stato operato nella Clinica iQtra di Medicina Avanzada, a Madrid, dal Dottor Angel Villamor.

Dopo aver eseguito la relativa anamnesi nella zona in cui il pilota lamentava dolore, ha rilevato una sindrome compartimentale tibiale anteriore nella gamba sinistra. Approfittando dell'intervento, in cui è stata aperta la fascia del muscolo tibiale anteriore, è stata eseguita anche una cisti sinoviale nei tendini estensori delle dita dei piedi della stessa gamba sinistra, essendo questo secondo disturbo correlato al primo.

Dalla scorsa stagione, Martin aveva accusato forti dolori, fino all’addormentamento della gamba sinistra, durante le scalate di marcia con la Ducati, episodi che non si manifestavano in tutti i circuiti, ma in alcuni. In effetti, in questa stagione ne aveva sofferto solo durante uno degli otto Gran Premi finora disputati.

Tuttavia, per risolvere definitivamente il problema, il pilota ha approfittato di questo mese di pausa per sottoporsi a un intervento chirurgico e avere il tempo di recuperare. Quindi spera di arrivare a Silverstone fisicamente al cento per cento, per difendere il secondo posto in classifica generale e cercare di colmare il divario dal leader del Campionato del Mondo, Pecco Bagnaia, che ora ha 35 punti di vantaggio.