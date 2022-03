MotoGP | Dopo il diluvio trionfa Oliveira a Mandalika, disastro Bagnaia

Carica lettore audio

La pioggia è arrivata a cambiare le carte in tavola per il Gran Premio dell'Indonesia di MotoGP. Questa mattina la gara era già stata accorciata alla distanza di 20 giri (inizialmente ne erano previsti 27), perché alle curve 2, 3 e 17 si erano ripresentati i problemi con l'asfalto durante i test pre-campionato.

La "doccia fredda" vera e propria è arrivata circa mezz'ora prima del via, quando un diluvio si è abbattuto sul circuito di Mandalika. Talmente violento da far temere che la gara non potesse neanche essere disputata. Poco prima delle 16 locali, le 9 in Italia, la pioggia però ha calato la sua intensità e così la corsa ha potuto prendere il via, regalando non poche sorprese.

La più importante è il nome del vincitore, perché Miguel Oliveira ha reso ancora più magico l'avvio stagionale della KTM, dopo il secondo posto di Brad Binder in Qatar. Il portoghese ha firmato la sua quarta vittoria nella classe regina, sfoderando una prova veramente magistrale.

Scattato benissimo dalla terza fila, si è subito messo all'inseguimento della Yamaha di Fabio Quartararo e della Ducati di Jack Miller. Sia lui che l'australiano hanno avuto vita abbastanza facile per superare il campione del mondo nelle prime fasi della corsa, quando la Yamaha mostrava i suoi noti limiti sul bagnato. Poi quando è riuscito a sbarazzarsi anche di "Jackass", ha impresso un ritmo impressionante, riuscendo a fare il vuoto alle sue spalle.

Nonostante sia sempre stato uno specialista del bagnato, con il passare dei giri Miller invece ha accusato un calo, che ha permesso di rifarsi sotto a Quartararo ed all'altra Ducati di Johann Zarco, che nel frattempo era riuscito a scavalcare il connazionale.

In questa lotta il più determinato è stato "El Diablo", che nella seconda parte di gara ha trovato un bel cambio di ritmo quando le condizioni della pista hanno iniziato a migliorare. Quando si è ripreso la seconda posizione, Oliveira però ormai era troppo lontano e lanciatissimo verso una meritata vittoria. Questi però sono 20 punti preziosissimi per il pilota della Yamaha, visto che gli altri candidati al titolo hanno tutti raccolto poco.

Alla fine sul gradino più basso del podio è salito Zarco, che nel finale ha provato a rifarsi sotto a Quartararo senza successo, dopo aver staccato un Miller che si è dovuto accontentare della "medaglia di legno". In quinta e sesta posizione troviamo poi le due Suzuki, con Alex Rins che fino a metà gara sembrava poter dire la sua nella lotta per il podio, ma poi è calato, limitandosi a regolare il compagno Joan Mir.

Nonostante il 14° posto in griglia, Franco Morbidelli è riuscito a sfoderare una super partenza e a riportarsi nel trenino dei migliori. Poi però il suo passo si è plafonato e quindi non è riuscito a fare meglio del settimo posto, davanti ad un Brad Binder che questa volta ha faticato decisamente più del compagno di squadra sul bagnato. Il quadro per la KTM comunque rimane idilliaco, con la leadership nella classifica Costruttori, ma anche il sudafricano secondo nel Mondiale ed Oliveira quarto.

In testa al Mondiale c'è sempre Enea Bastianini, arrivato a quota 30 punti grazie all'11° posto. Il pilota del Gresini Racing è partito malissimo dalla seconda fila, ma poi ha sfoderato una grande rimonta. Nel finale sembrava potersi portare a casa anche l'ottavo posto, ma poi ha faticato ad avere la meglio su un grande Darryn Binder, che ha firmato la sua prima top 10 in MotoGP. In quel frangente ne ha approfittato anche Aleix Espargaro, per scavalcare entrambi e portare la sua Aprilia in nona piazza.

Veniamo ora alle note veramente dolenti di questa domenica e non si può non partire da Pecco Bagnaia, che dopo due gare si ritrova con appena un punto in classifica. Il ducatista ha fatto una scelta d'assetto mirata ad un miglioramento più importante della pista e l'ha pagata a carissimo prezzo, chiudendo addirittura 15°, alle spalle anche dell'altra Ducati di Luca Marini, 14°. Il tutto dopo un salvataggio in extremis alla prima curva, che quasi per miracolo ha impedito un altro zero dopo quello di Lusail. Manovra che invece non è riuscita a Jorge Martin, finito ruote all'aria nello stesso punto.

E' stata disastrosa anche la domenica della Honda: la migliore delle RC213V al traguardo è stata quella di Pol Espargaro in 12° posizione, ma pesa anche l'assenza di Marc Marquez, costretto ad alzare bandiera bianca dopo una terribile caduta nel Warm-Up nella quale ha rimediato un trauma cranico che gli ha imposto anche di passare dall'ospedale per una TAC, fortunatamente risultata negativa.

Non è andata bene neanche agli altri piloti italiani purtroppo, con Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi rimasti fuori dai punti, rispettivamente in 18° e 20° posizione. Ritirato a causa di un problema tecnico invece Andrea Dovizioso.