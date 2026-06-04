MotoGP | Dopo i guai del GP del Brasile, l'asfalto del circuito di Goiania sarà rifatto completamente

L'Autodromo Internazionale Ayrton Senna di Goiânia, sede del MotoGP in Brasile quest'anno, vedrà la sostituzione completa dell'asfalto. L'annuncio è stato dato dall'Agenzia per le Infrastrutture e i Trasporti di Goiás (Goinfra) questo mercoledì (03) e confermato dal segretario allo Sport e al Tempo libero di Goiás, Wellington Peixoto.

I problemi sulla pista di Goiânia sono iniziati a marzo, con il passaggio della categoria regina del motociclismo. C'era una buca sul rettilineo principale, ondulazioni alla curva 4 e, soprattutto, usura dell'asfalto alle curve 11 e 12.

L'organizzazione e il governo dello Stato hanno attribuito i problemi all'asfalto al poco tempo a disposizione per effettuare la corretta cura. Per questo motivo, l'autodromo è stato chiuso subito dopo lo svolgimento del GP del Brasile di MotoGP per il rifacimento dell'asfalto e la cura, rimanendo circa 45 giorni senza ospitare eventi, il che ha portato al rinvio della tappa dell' lla Porsche Cup Brasil a ottobre.

A maggio, la pista ha ospitato la Stock Car, segnando la riapertura dell'autodromo dopo i lavori; tuttavia, con il susseguirsi delle sessioni, sono stati rilevati nuovi problemi all'asfalto, in particolare alla curva 5. Tutto questo ha portato alla decisione di chiudere il circuito durante il mese di giugno per una nuova serie di lavori.

Ora, secondo una nota inviata d a Motorsport.com, Goinfra ha comunicato di aver deciso di sostituire l'intero manto d'asfalto "dopo che alcune valutazioni tecniche hanno individuato imperfezioni localizzate in un tratto di pavimentazione realizzato durante i lavori di ammodernamento del circuito".

Spiegano inoltre che la sostituzione avverrà senza costi per lo Stato, poiché, nonostante i problemi siano stati individuati in punti specifici della pista, l’impresa responsabile dei lavori è tenuta a effettuare la sostituzione totale in base alla garanzia contrattuale. Si spera di garantire l’uniformità ed evitare nuovi problemi.

In un'intervista ai media, il segretario allo Sport e al Tempo libero, Wellington Peixoto, ha dichiarato che "c'è stato un problema con l'asfalto, che ha iniziato a sfaldarsi. L'azienda, la stessa che ha realizzato l'autodromo di Interlagos, ha affermato che si è trattato di un processo di indurimento non sufficientemente efficace".

Inoltre, secondo il sottosegretario alla governance della segreteria generale del governo, Rudson Guerra, "non c'è motivo di modificare il calendario della MotoGP. Abbiamo un contratto da rispettare, l'autodromo tornerà in attività entro la fine dell'anno e ospiterà le competizioni regolarmente".

Il programma dei lavori prevede due settimane per la fresatura, ovvero la rimozione dell'asfalto attuale, una per prove, analisi e calibrazione e un mese per la posa della nuova pavimentazione. Dopo tutte queste fasi, il periodo di stagionatura è di due mesi.