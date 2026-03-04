MotoGP | Dopo Buriram, chi è pentito e chi è soddisfatto del contratto firmato per il 2027?

Il GP di Thailandia ha fatto riflettere i piloti che hanno già deciso il loro futuro per le prossime due stagioni di MotoGP, chiedendosi se abbiano fatto la scelta giusta prima dell'inizio del campionato.

"Il problema di firmare così presto è che potresti pentirtene", ha dichiarato Joan Mir all'inizio di febbraio, prima dell'inizio della pre-stagione, quando il mercato dei piloti per il prossimo anno era in pieno fermento.

L'attuale portacolori Honda non è riuscito a terminare la prima gara della stagione, a Buriram, a causa di un problema con la gomma posteriore. Tuttavia, il maiorchino, che al momento non ha alcuna offerta sul tavolo per il 2027, ha potuto constatare che Honda ha fatto il suo dovere e che continuare con la Casa di Tokyo può essere un'ottima opzione.

Sicuramente Mir non è l'unico ad aver tratto delle conclusioni dopo questo primo weekend di gare in cui Aprilia ha confermato di avere una moto molto competitiva e che, almeno in determinati scenari, può tenere testa alla Ducati. La casa di Borgo Panigale sembra aver rallentato la sua progressione. La KTM, nelle mani di Pedro Acosta, può essere una moto più vincente di quanto si potesse pensare. E che le giapponesi stanno andando nella direzione opposta: Honda in salita e Yamaha in discesa. Tutto questo ha sicuramente avuto un impatto sulla mente di coloro che hanno già legato il loro futuro a medio termine.

Dopo la gara di Buriram, Marco Bezzecchi può stare tranquillo per il suo rinnovo con Aprilia Racing. Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Prime conclusioni

Finora solo Aprilia ha confermato il rinnovo di Marco Bezzecchi per il 2027 e il 2028, un contratto pluriennale assolutamente atteso. Per il pilota romagnolo non c'era alcun dubbio che continuare a Noale fosse la sua migliore alternativa, ma le prestazioni della moto questo fine settimana, con pole e vittoria incluse, confermano che ha preso la decisione giusta.

Nessuno degli altri piloti importanti ha confermato il proprio futuro a partire dal 2027, ma si sa per certo che Marc Márquez abbia rinnovato per due anni con la Ducati, che Pecco Bagnaia si sia impegnato con l'Aprilia, che Pedro Acosta sarà pilota ufficiale di Borgo Panigale, che Jorge Martín correrà con la Yamaha e Fabio Quartararo con la Honda; e tutto lascia intendere che Maverick Viñales salirà al team ufficiale KTM e lì formerà una coppia con Alex Márquez.

Partendo dal presupposto che c'è ancora un intero campionato davanti a noi e che nel 2027 entreranno in vigore nuove norme tecniche che potrebbero sconvolgere il campo di battaglia, il weekend in Thailandia potrebbe dare qualche indicazione su chi ha preso le decisioni giuste per il futuro e chi invece ora potrebbe avere un nodo alla gola.

Preoccupazione per Márquez, sollievo per Bagnaia

Buriram è un circuito particolare, per le sue frenate e temperature alte, e questo ha portato Michelin a scegliere una struttura di pneumatici più resistente, la famosa carcassa dura a cui Aprilia si adatta meglio delle altre. Márquez ha avuto uno scoppio di pneumatico dopo un colpo subìto dal cerchio che gli ha impedito di conquistare un possibile podio che, come ha ammesso, riteneva fattibile.

Tuttavia, le sensazioni del weekend con le moto di Bologna non sono state buone, né lo sono state le espressioni dei protagonisti. Per la prima volta da anni si è visto un Gigi Dall'Igna con un'espressione disorientata, un Márquez preoccupato nel box e il resto dei piloti del marchio, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio e, soprattutto, Bagnaia, senza risposte.

"È chiaro che la Ducati ha fatto un passo indietro e l'Aprilia uno in avanti", ha detto il #63, che il prossimo anno si trasferirà a Noale, il che è sicuramente un sollievo per lui.

In Thailandia si è visto un Gigi Dall'Igna preoccupato, il che crea inquietudine nella truppa italiana. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Non così per Marc. Lo spagnolo non fornisce dettagli sulle sue condizioni fisiche, ma è evidente che è ancora in fase di recupero e che la moto che Ducati gli ha consegnato in Thailandia non gli ha permesso di lottare con Bezzecchi, né con Acosta che, sulla carta, era in svantaggio dal punto di vista meccanico, basta vedere il risultato delle altre KTM.

Acosta è preoccupato? Probabilmente no, perché il pilota di Murcia ha dimostrato di essere in grado di andare veloce con quasi tutte le moto e, se la Ducati 2027 sarà competitiva, lui la sfrutterà al massimo.

Márquez è preoccupato? È possibile. Se nel 2027 quella forma fisica al 100% che ora non ha non gli basterà per dare il meglio di sé, e avrà di fronte la migliore Aprilia con Bezzecchi e al suo fianco uno squalo affamato come Acosta, quel contratto di due anni potrebbe sembrare lungo a qualcuno che ha appena compiuto 33 anni.

Chi sicuramente non è preoccupato è Bagnaia, che, dopo essere stato sul punto di firmare con la Yamaha all'inizio di febbraio, ha cambiato rotta e si è diretto verso il box dell'Aprilia, dove lo aspettano a braccia aperte.

A Pecco Bagnaia resta ancora un anno alla Ducati, ma può stare tranquillo per il suo passaggio all'Aprilia nel 2027. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo guarda con sospetto le Honda

Il francese è stato sicuramente il pilota più deluso del weekend in Thailandia, insieme ai suoi compagni di scuderia. Tuttavia, per il campione del mondo 2021 vedere i progressi delle Honda e l'ottimo lavoro che sembra aver fatto l'HRC è un enorme sollievo, dato che la sua decisione precoce di impegnarsi con il Costruttore di Tokyo non era priva di rischi. Il 2026 sembrerà eterno per il Diablo, ma almeno sa che alla fine del percorso lo aspetta una moto che nelle sue mani potrà tornare a puntare a grandi traguardi.

Un altro che ha guardato tutto con la coda dell'occhio è stato Alex Márquez, che ha firmato un contratto per correre con la KTM nel 2027 e che ha sofferto molto più del previsto a Buriram con la Ducati-Gresini. In questo stesso GP lo scorso anno, Alex è uscito con due podi, 29 punti e al secondo posto nella classifica generale. Questa domenica ha chiuso il weekend con una caduta, non ha preso punti e figura ultimo nella classifica del campionato.

Sicuramente Alex ha visto con gioia la grande gara di Acosta con la RC16, anche se i problemi degli altri piloti delle moto arancioni, soprattutto di Viñales, devono causare un po' di inquietudine al ragazzo di Cervera.

Insieme ad Alex, la cosa più logica è che il team ufficiale del Costruttore austriaco sia completato da Viñales, che in Thailandia ha vissuto un calvario dal quale bisognerà vedere come uscirà.

Fabio Quartararo può essere contento di vedere i progressi della Honda, la sua prossima destinazione. Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Martín lascerà di nuovo la moto migliore?

Un anno e mezzo fa, la Ducati ha chiuso le porte del team ufficiale a Jorge Martín per ingaggiare Marc Márquez, ma il madrileno aveva la possibilità di continuare con la Pramac con la stessa moto del #93. Martín ha rifiutato ed è passato all'Aprilia in un momento in cui era chiaramente un passo indietro. Tanto che ha cercato di andarsene dopo pochi mesi, dopo aver iniziato a subire ripetuti infortuni.

Quest'anno, ancora prima della presentazione della squadra e di salire in sella alla moto, Martín si è già impegnato con Yamaha per il 2027, in una mossa che, visto quanto accaduto a Buriram, è un altro passo indietro a livello competitivo, dato che al momento la moto di Noale è molto più avanti di quella giapponese. Non sapremo mai se, in realtà, Aprilia abbia offerto al pilota spagnolo il rinnovo, come assicurano dal Veneto. Ma senza dubbio, dopo il weekend in Thailandia, il Campione 2024 ha avuto molti dubbi sul fatto che passare alla Yamaha fosse la cosa migliore per la sua carriera.

Ora che Aprilia e KTM funzionano, Jorge Martín e Pedro Acosta hanno firmato per Yamaha e Ducati Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images