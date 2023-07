MotoGP | Doohan: "Sarebbe interessante vedere cosa farebbe Marquez sulla KTM"

Mai nessuno prima d'ora aveva vinto così tanti titoli nella classe regina con la Honda, cinque di fila tra il 1994 e il 1998, come Mick Doohan. Fino all'arrivo di Marc Marquez, che ne ha conquistati sei tra il 2013 e il 2019, una striscia interrotta bruscamente da un infortunio. Esattamente l'opposto dell'australiano, che dopo aver rischiato di perdere una gamba nel 1992 è tornato a regnare sovrano nella classe regina, anche se con una moto che era la migliore sulla griglia.

Negli ultimi anni, Doohan non si è visto molto nel padoock del campionato mondiale delle due ruote, poiché suo figlio Jack è diventato uno dei piloti di punta della F2, per cui è più facile trovare l'ex pilota della 500cc in quello della Formula 1.

Tuttavia, l'australiano, che vive in Italia, ha assistito in diretta alle gare del Mugello, dove ha visto qualcosa di inimmaginabile ai suoi tempi: quattro Ducati che hanno tagliato il traguardo davanti agli altri, nonché la caduta di Marquez mentre cercava di difendere la sua posizione sul podio, a pochi giri dalla fine.

Il sito ufficiale del campionato ha approfittato della presenza di Doohan nel paddock per fare il punto sulla situazione attuale del suo ex marchio, la Honda, e del pilota che lo ha superato per numero di titoli, Marquez, che vorrebbe vedere su una moto più competitiva dell'attuale RC213V.

L'australiano considera logica la vociferata possibilità di un'uscita dalla Casa giapponese.

"Marc ha un ottimo rapporto con la Honda, ma è un rapporto di lavoro ed alla fine si tratta di un business, e il suo business sono le corse di moto, quindi ha bisogno di un ufficio giusto in cui poter lavorare. E al momento Honda non glielo sta dando", ha detto, e anche se non vuole farsi condizionare da dove potrebbe andare a finire, è curioso di vederlo su altre moto.

"Se fosse su una KTM, per esempio, sarebbe interessante vedere cosa potrebbe fare. Non direi su una Ducati, perché hanno molti piloti", ha aggiunto, sapendo che la Casa italiana segue una linea in cui lo spagnolo non sembra rientrare.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Doohan ha vinto quattro dei suoi cinque titoli quando aveva superato i 30 anni, quindi capisce perfettamente che Marc, alla stessa età, ha ancora fame di vincere, nonostante tutto quello che ha ottenuto finora.

"Penso che abbia il potenziale per vincere un altro titolo, ma ora gli anni stanno passando molto velocemente per lui", avverte.

"Marc deve concentrarsi su ciò che vuole fare, e se questo significa rimanere con la Honda ed aiutarla a uscire da questa situazione, va bene lo stesso, a patto che la Honda si impegni a fondo. Credo che debbano ritrovare la passione. Hanno perso un po' la strada", ha detto.

L'australiano ha trascorso undici stagioni nel Campionato del Mondo, tutte in 500cc e tutte con la Honda, che conosce molto bene.

"La Honda sembra essere rimasta indietro di qualche passo e cercare di recuperare si sta rivelando difficile. Che sia a causa dell'incidente di Marc (Jerez 2020) e del suo lungo recupero, o altro, la verità è che stanno trovando difficile reagire", ha insistito, anche se crede che se c'è qualcuno che può farlo sia proprio il gigante di Tokyo.

"Honda sa come riprendersi. Tecnicamente sono sempre stati forti, ma bisogna avere la passione per le corse. Le corse non sono solo una questione di numeri, ma di passione".

"Ai miei tempi, questo era il motivo per cui sono rimasto alla Honda per così tanto tempo, perché avevano un'irrefrenabile voglia di vincere e più passione per le corse rispetto agli altri costruttori. È esattamente quello che serve ora", ha detto, dando ai giapponesi una formula per il successo.

Una formula che non sarà né immediata né a breve termine, perché lo svantaggio è grande.

"Oggi la MotoGP è un ambiente difficile, con test limitati e tutto il resto. Ma sono fiducioso che con il giusto livello di impegno e passione, la Honda possa tornare a vincere".