MotoGP | Domenicali: "Marquez ci farà crescere, ma io tifo Pecco"

Marc Marquez in Ducati. Probabilmente non c'è un tema che sia stato dibattutto di più nel mondo del motorsport negli ultimi dieci giorni. Il debutto è stato in linea con le aspettative, perché nei test di Valencia della MotoGP l'otto volte campione del mondo ha subito trovato il feeling con la Desmosedici GP del Gresini Racing, chiudendo con il quarto tempo, a poco meno di due decimi dalla miglior prestazione dell'Aprilia di Maverick Vinales.

Da lì è stato un susseguirsi di pareri ed opinioni di più o meno esperti su quello che il campione di Cervera potrà fare nel 2024, dopo aver voltato alle spalle alla Honda nel suo momento più difficile per garantirsi la moto migliore della griglia. C'è anche chi è scettico e ritiene che una figura così ingombrante finirà per fare male ad un sistema che ha funzionato alla perfezione come quello della Ducati, che ha portato Pecco Bagnaia e Jorge Martin a giocarsi il titolo fino all'ultima gara, piazzando anche Marco Bezzecchi sul gradino più basso del podio del Mondiale.

Tra questi però non c'è l'amministratore delegato della Casa di Borgo Panigale, Claudio Domenicali, che anzi sembra pensare che il #93 possa rappresentare un ulteriore valore aggiunto. O almeno questo è ciò che ha dichiarato in un'intervista concessa Repubblica.

"Marc ci farà crescere ancora: gli altri 7 nostri campioni hanno cominciato a studiare il modo in cui guida. Sarà stimolo, esempio. Diventeranno tutti migliori. Avremo maggiore competizione interna, si complicherà la corsa al Mondiale dei nostri avversari. Quest’anno Martin ha imparato tanto da Bagnaia, Pecco farà lo stesso con Marquez. Si continuerà ad alzare il livello, avete visto Di Giannantonio? Sei ducatisti su 8 hanno vinto almeno un GP", ha argomentato Domenicali.

Photo by: Dorna Marc Marquez, Gresini Racing

La Ducati è reduce da una stagione a dir poco trionfale, nella quale appunto ha portato al successo sei piloti, portandosi a casa la bellezza di 17 GP. I record però sono fatti per essere battuti, non senza lanciare qualche frecciatina alla concorrenza sul tema concessioni: "Sembra impossibile. Ma ci proviamo. I nostri avversari hanno chiesto di cambiare le regole dal prossimo anno, altrimenti per loro siamo troppo forti. L’organizzatore li ha accontentati. Nessun problema, anzi: per noi è la migliore delle campagne di marketing".

Nel lotto dei ducatisti però Domenicali ha un suo pilota preferito e non è difficile ipotizzare di chi si tratti, visto che Bagnaia ha portato alle porte di Bologna gli ultimi due titoli iridati: "Scelgo Pecco: è italiano, corre nella squadra ufficiale e con lui c’è una particolare empatia. Però Marc è un campionissimo, se sarà così bravo da meritarsi il titolo saremo contenti. Di sicuro lotterà fino all’ultimo per il Mondiale".

Domandandogli da cosa nasca questa certezza, ha spiegato che non si tratta solamente di sensazioni: "Abbiamo fatto simulazioni quasi scientifiche, confrontando il suo rendimento con quello del fratello Alex, che ha corso nella sua squadra attuale. Ma non dirò i risultati neppure sotto tortura".

Se Marc Marquez ha fatto il salto della barricata dalla Honda alla Ducati, la Casa giapponese aveva provato a rubare alla Rossa il suo guru tecnico, l'ingegner Gigi Dall'Igna. E lo stesso Domenicali non può nascondere che sia uno dei punti di forza del marchio: "Nel suo settore è una star. Siamo molto allineati: spero resti per sempre con noi, ma non escludo che un giorno Honda possa fargli una mega offerta. Però neppure Gigi conosce tutti i segreti della formula magica Ducati: ce ne sono alcuni ben inchiodati al pavimento di Borgo Panigale". Infatti, ha aggiunto: La formula vincente della Ducati è come quella della Coca-Cola: segreta. In azienda, ognuno conosce solo una parte della ricetta. Nessuno però sa tutti gli ingredienti".