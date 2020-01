Domenicali: "Le corse per noi sono un incubatore tecnologico"

Claudio Domenicali non fa proclami. Il CEO della Ducati non fa grandi promesse, ma assicura che Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci e il gruppo di lavoro di Gigi Dall’Igna s’impegneranno in MotoGP al 110%.

Tanto basta, però, per spiegare qual è stato lo spirito che ha accompagnato il lancio della Ducati Desmosedici GP20 che ha aperto a Borgo Panigale la sequenza delle presentazione delle nuove moto.

Domenicali considera le corse un incubatore tecnologico dal quale trarre importanti ricadute sul prodotto di serie…

“Vorrei spendere qualche parola per spiegare come mai le corse siano così importanti per il nostro marchio, perché servono a dare la giusta dimensione di cos’è la nostra azienda anche in un momento storico particolarmente complesso in cui la tecnologia sta cambiando in modo radicale il mondo che ci circonda”.

“Per avere successo in questa situazione è indispensabile continuare a investire in ricerca e sviluppo e le corse sono una parte molto importante del nostro impegno in tal senso. Se sommiamo l’R&D per le moto di produzione, quello per le Corse e le attrezzature per produrre i nuovi modelli, la ricerca e sviluppo globale per la Ducati vale oltre il 10% del fatturato”.

Il Capo ci ha tenuto a fare un punto sulla scorsa annata ricca di soddisfazioni…

"L’anno scorso abbiamo venduto nel mondo 53mila moto. La nostra Panigale V4, profondamente rinnovata per il 2020, è la nostra ammiraglia e non avrebbe potuto nascere senza il contributo di tutti gli insegnamenti che abbiamo appreso grazie alle competizioni. Albero motore controrotante, controllo della trazione spin and slide, e un’efficiente carenatura aerodinamica con alette sono solo alcuni degli elementi derivati dalla MotoGP. Lo scorso anno è stato ricco di soddisfazioni, ma non dobbiamo guardare al passato quanto al futuro”.

Domenicali prima di puntare al 2020 ricorda un aspetto storico importante…

“Siamo l’unica azienda italiana, ma anche l'unica europea, a vincere gare in MotoGP dall'inizio del Campionato nel 2002. Abbiamo colto un podio alla prima gara e la prima pole alla terza e il mondiale nel 2007”.

“Stiamo vivendo un momento molto sfidante, perché la tecnologia delle moto è in una fase incredibile di cambiamento. L’arrivo dell’intelligenza artificiale e del 5G imporranno dei cambiamenti clamorosi ai quali dovremo guardare con attenzione per soddisfare anche i Ducatisti di domani”.

Claudio non dimentica la permeazione di Ducati sul territorio…

“Partecipiamo e competiamo anche con l’orgoglio di rappresentare un territorio eccezionale, quello della Motor Valley. Un’incredibile area che nel raggio di 150 km presenta marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani, e naturalmente Ducati, che si trova a soli 15 minuti dal centro di Bologna”.

Un’area di eccellenza che nelle due ruote è rappresentata dalla Casa di Borgo Panigale…

“Le corse per Ducati sono un incubatore tecnologico avanzato, una vetrina per l’ingegno e la tecnologia italiana, e un incredibile elemento di passione per tutti i Ducatisti. Desidero quindi ringraziare tutti i nostri partner e sponsor e augurare il mio più grande in bocca al lupo ad Andrea, Danilo, Gigi e tutta la squadra, auspicando a tutti noi una stagione altamente competitiva e ricca di soddisfazioni. Sono sicuro che daranno il loro 110%”.