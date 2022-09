MotoGP | Domenicali bacchetta Enea: "Poteva risparmiarsi l'ultima staccata"

Carica lettore audio

Difficilmente la Ducati avrebbe potuto chiedere di più alla domenica di Misano. Una grande doppietta, firmata da Pecco Bagnaia, arrivato al suo quarto sigillo consecutivo, e dal suo futuro compagno di squadra Enea Bastianini.

Un successo che ha permesso al vice-campione del mondo di ridurre a 30 punti il gap nei confronti del leader Fabio Quartararo, sul quale ha recuperato la bellezza di 61 lunghezze nello spazio di appena 4 GP.

Eppure nel box della Rossa si è visto anche qualche sorriso tirato, come quello di Claudio Domenicali. Dopo la gara, infatti, l'amministratore delegato della Casa di Borgo Panigale non ha nascosto di non aver apprezzato la condotta dell'ultimo giro di gara di Bastianini, che secondo lui avrebbe dovuto essere meno aggressivo sapendo che Pecco si sta giocando qualcosa di importante per sé, ma anche per il marchio.

"E' stata veramente una domenica dura. La gara penso che abbia fatto divertire, ma per noi che lavoriamo dietro è stata molto faticosa. Pecco è stato spaziale, ha avuto pressione fin dall'inizio, prima da Vinales e poi da Enea, e non ha sbagliato veramente niente. Pinturicchio ha dipinto un'altra volta una gara straordinaria", ha detto Domenicali ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Noi con i ragazzi abbiamo parlato e loro sanno che non devono essere troppo aggressivi tra di loro. Penso che Enea si sia comportato bene fino all'ultimo giro. Poi quella staccata se la poteva risparmiare. Ha rischiato troppo, quindi non ci piace", ha aggiunto.

Secondo Domenicali, infatti, in questa fase della stagione, e probabilmente a maggior ragione dopo che Enea è stato scelto per entrare a far parte del factory team dal prossimo anno, avrebbe dovuto tenere di più in considerazione il bene dell'azienda.

"Fa parte della natura del pilota, ma ci sono 150 persone che lavorano, dei risultati da portare a casa e c'è un'azienda. Bisogna cercare di lavorare per la squadra: vinca il migliore, ma senza fare stupidaggini. Secondo me, con quella staccata è andato un pochino in là".

Una visione che si scontrava con quella di uno degli opinionisti presenti a commentare la gara, che ha scatenato un'altra replica abbastanza piccata da parte dell'ingegnere bolognese.

"Voi giornalisti ci criticate perché non vinciamo mai il Mondiale piloti e non ci avete mai fatto i complimenti perché abbiamo vinto quello Costruttori. Ci dite sempre che non vinciamo un Mondiale dal 2007, quindi se due piloti non lavorano bene insieme io posso anche essere contento solo a metà. Poi ognuno può avere la propria opinione".