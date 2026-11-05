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MotoGP | Domenicali: "A Bagnaia non manca niente, spero ancora in una chiusura degna di questa storia bellissima"

Intervenendo ad EICMA, l'amministratore delegato della Ducati si è soffermato sulle difficoltà con cui si sta chiudendo l'avventura in Rosso di Pecco. Con Marquez al primo match point iridato in Qatar, ha sottolineato anche la grandezza di Marc nel non essersi mai arreso, neanche dopo essersi ritrovato a 102 punti dalla vetta dopo il Mugello.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 5 nov 2026, 11:40

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Claudio Domenicali, CEO of Ducati Corse

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La MotoGP è già sbarcata in Qatar, per il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già essere decisivo e consegnare il Mondiale a Marc Marquez, nel caso in cui dovesse riuscire a totalizzare 30 punti più di un Jorge Martin alle prese con un infortunio ed 8 in più di Marco Bezzecchi.

Questa settimana però Milano è stata un po' il centro del mondo per le due ruote, con l'edizione 2026 di EICMA, alla quale non poteva mancare Claudio Domenicali. L'amministratore delegato della Ducati si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP, facendo il punto alla vigilia di un weekend che potrebbe quindi consegnare alla Casa di Borgo Panigale il suo quinto titolo piloti consecutivo. Un qualcosa che cinque mesi fa, dopo la gara del Mugello, sembrava fantascienza e che ora invece potrebbe concretizzarsi addirittura con due gare d'anticipo.

"E' stata una stagione straordinariamente emozionante fino a qui e ci sono ancora tre gare. Devo dire che abbiamo cominciato con una grandissima difficoltà, anche a causa di Marc, che è stato il nostro pilota di punta in questa stagione, ma non era a posto all'inizio dell'anno. Le conseguenze dell'infortunio causato dall'incidente con Bezzecchi dell'anno scorso in Indonesia erano ancora molto forti, molto presenti, quindi per le prime gare non era lui", ha detto Domenicali.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"In più c'era questo problema della vite che non si era fissata bene, quindi ha avuto delle cadute molto inspiegabili. Si è operato, abbiamo saltato due gare e quindi ci siamo trovati al Mugello con 102 punti di svantaggio ed una stagione per quasi tutti irrimediabilmente compromessa, ma non per Marc e per la squadra. Ci hanno creduto ed hanno cominciato a fare bene. C'è stata anche un po' di fortuna, perché i nostri avversari hanno avuto più problemi di quelli che ci saremmo aspettati, quindi a tre gare dalla fine ci troviamo in vantaggio nel campionato. Ora quindi bisogna far bene in tutte le gare e vediamo di giocarcela fino alla fine".

Di contro, nell'altro lato del box, c'è un Pecco Bagnaia che nella seconda parte della stagione non è più riuscito a cavare un ragno dal buco. Ed è un vero peccato che si stia andando a chiudere così male un capitolo della storia della Rossa durato ben otto anni, che ha anche riportato il Mondiale alle porte di Bologna nel 2022, con il bis nel 2023. Per questo l'ingegnere bolognese spera che nelle ultime tre gare ci sia ancora lo spazio per regalarsi una soddisfazione e salutarsi nel migliore dei modi.

"Io continuo a pensare che a Pecco non manchi niente, né di talento né di rapporto con la squadra, e non siamo riusciti a trovare il bandolo di questa matassa che si è un po' incastrata. Mi piace ricordare il Pecco del 2022 e del 2023, ma anche le 11 gare vinte nel 2024. E' un ragazzo a cui io sono straordinariamente legato".

"Delle volte però le cose sono fatte così e ci si incastra. Magari riuscissimo a fare un bel risultato in Qatar, o a Portimao o a Valencia. Sarebbe davvero il modo migliore per mettere una chiusura degna a questa storia bellissima, che ha dato a lui e a noi due titoli Mondiali. Vediamo, siamo qui tutti insieme per cercare di fare il meglio".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con il senno di poi, la scelta inizialmente molto criticata di puntare su Marc Marquez si è rivelata decisamente azzeccata. Soprattutto in questa stagione, che è stata decisamente più complicata rispetto a quella dominata nel 2025, e nella quale il #93 si è dimostrato un valore aggiunto davvero importante.

"Io penso che Marc abbia portato in Ducati un talento straordinario, una dedizione incredibile ed un grande spirito di squadra. Lui non ha mai mollato nemmeno nei momenti più complicati e ha sempre detto che questo era un campionato che ci saremmo dovuti giocare. Chiaramente, l'ambizione di ogni squadra è quella di avere la miglior moto possibile, con il miglior team ed il miglior pilota in assoluto".

"Secondo me, con Marc devo dire che siamo stati fortunati: ci abbiamo creduto quando era il momento e lui ci ha ripagati con delle gare che gli appassionati di moto si ricorderanno per un bel po' di tempo. Marc ora ha più di 30 anni, quindi è nella fase della maturità e lo ha dimostrato con molta attenzione e molte meno cadute. Inoltre ha dovuto gestire anche questa sua fase con il fisico non perfettamente a posto", ha concluso.

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