MotoGP, Doha, Warm-Up: Zarco precede le Yamaha

Si avvicina l'ora del Gran Premio di Doha ed è sempre una Ducati del Pramac Racing a comandare anche nel Warm-Up. Dopo la clamorosa pole position del rookie Jorge Martin, questa volta è toccato a Johann Zarco mettere davanti a tutti una Desmosedici GP in 1'54"482.

Alle sue spalle però hanno mostrato un passo davvero interessante le due Yamaha ufficiali, che hanno martellato con regolarità sull'1'54" alto. Alla fine il secondo tempo lo ha staccato Fabio Quartararo, chiudendo a 94 millesimi da Zarco e precedendo di 99 il leader iridato Maverick Vinales.

Finalmente sembra aver trovato delle indicazioni positive anche Franco Morbidelli, anche se il suo quarto tempo stupisce fino ad un certo punto, visto che in questi due weekend il pilota italiano ci ha abituati a rendere meglio nelle sessioni diurne che in quelle notturne. Il quarto tempo però è un buon punto di partenza in vista della gara di stasera.

Il poleman Martin si è mostrato abbastanza a suo agio anche a livello di passo, riuscendo a staccare il quinto tempo a poco meno di mezzo secondo. Dietro di lui c'è l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, che è l'unico ad aver ottenuto la sua prestazione con una gomma media al posteriore, a differenza della maggioranza della concorrenza, che invece ha puntato sulla soft, che quasi certamente sarà la scelta per la gara.

Settimo tempo per la Suzuki del campione del mondo in carica Joan Mir, che paga anche lui poco meno di mezzo secondo. Poco più distanziato il compagno di squadra Alex Rins, che occupa la nona posizione. Tra le due GSX-RR si è infilata anche l'Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro, che quindi si conferma ancora una volta nella top 10.

Solo decima la prima delle Honda, quella del giapponese Takaaki Nakagami, mentre quella con i colori Repsol affidata a Pol Espargaro è in 12esima piazza. Subito ai margini della top 10 ci sono anche le due Ducati dei rookie Esponsorama, con Enea Bastianini che si è arrampicato fino all'11esima piazza e Luca Marini che occupa la 13esima, separati tra loro da soli 25 millesimi.

Danilo Petrucci è stato il più veloce tra i piloti della KTM, seppur in 14esima posizione, ed ha preceduto un Jack Miller che non ha forzato ed ha chiuso a sette decimi dalla vetta con la sua Ducati. Continua a faticare anche Valentino Rossi, 18esimo con la sua Yamaha Petronas a poco più di otto decimi. Il pesarese, tra le altre cose, ha lavorato con una coppia di gomme dure: chissà che non possa essere una scelta a sorpresa per la gara di stasera...