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MotoGP | Doccia fredda per Martin: si è fratturato il radio destro ed è unfit per la gara lunga in Australia!

Oltre ad essergli costata la leadership, la caduta avvenuta nella Sprint di Phillip Island ha procurato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale al pilota dell'Aprilia, che non potrà correre domani. Ora si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per avere un quadro più preciso dell'infortunio.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 24 ott 2026, 05:56

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il grande duello che ci hanno regalato Jorge Martin e Marc Marquez nella Sprint del Gran Premio d'Australia rischia di essere il capitolo conclusivo della lotta per il titolo 2026 della MotoGP, perché la caduta di cui è stato vittima il pilota dell'Aprilia nel corso dell'ottavo giro ha avuto un impatto molto più grande dei 12 punti persi nel confronti del ducatista, che ora lo precede di 10 lunghezze.

Pur trattandosi di una banale scivolata, è avvenuta in uno dei punti più veloci del tracciato di Phillip Island. Dunque, una volta arrivato nella ghiaia della via di fuga, "Martinator" ha iniziato a rotolato in maniera davvero rovinosa. In un primo momento, le immagini lo hanno mostrato carponi, ma non pareva troppo dolorante. Successivamente, però, i commissari lo hanno portato via in barella ed è stato trasferito al Centro Medico del circuito.

Il fatto che il tempo passasse senza che arrivassero notizie sulle condizioni del madrileno, lasciava presagire che potessero essere negative e purtroppo è stato così. Alle 7:25 italiane, oltre un'ora dopo l'incidente, infatti, l'Aprilia ha diffuso una breve nota che ha ufficializzato un nuovo infortunio che sicuramente gli impedirà di prendere parte alla gara di domani, ma che potrebbe imporre anche l'ennesimo stop lungo a Jorge.

"Jorge Martin è stato portato al centro medico del circuito dopo la caduta. Gli esami radiografici eseguiti in urgenza hanno dimostrato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. Martin sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore, per una definitiva valutazione del quadro. Il pilota è stato dichiarato unfit per la gara di domenica", spiega la nota diffusa dalla Casa di Noale.

Questo vuol dire che domani Marc Marquez potrebbe arrivare ad avere fino a 35 punti di vantaggio su Martin, ma quello che bisogna capire è se sarà necessario anche un intervento chirurgico o meno, perché questo può cambiare, e non poco, le prospettive riguardo ai tempi di recupero.

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