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MotoGP | Doccia fredda per Bezzecchi: frattura scomposta alla clavicola sinistra, che dovrà essere operata

La brutta caduta avvenuta nella Q2 del GP di Germania ha avuto conseguenze pesanti per il pilota dell'Aprilia, che rientrerà in Italia al più presto per andare sotto ai ferri del dottor Porcellini. Per lui si profila un altro doppio zero che blocca a 13 il conteggio dei punti raccolti negli ultimi quattro weekend...

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La stagione 2026 di Marco Bezzecchi si è infilata un tunnel e la luce dell'uscita sembra allontanarsi sempre di più invece che avvicinarsi. Dopo la domenica trionfale del Mugello non sembra andargliene più bene una e quanto accaduto stamattina, nelle qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGP, non ha fatto che peggiorare la situazione.

Il pilota dell'Aprilia, che era già arrivato al Sachsenring dolorante un po' ovunque a causa dell'incidente ad altissima velocità avvenuto due settimane fa ad Assen, ha dovuto fare i conti con un'altra caduta nel corso della Q2.

Il riminese ha perso il posteriore della sua RS-GP alla curva 7, una delle più veloci del saliscendi tedesco, ed è stato lanciato in aria in un highside avvenuto ad oltre 130 km/h. L'impatto con l'asfalto è stato piuttosto rovinoso, così come la rotolata che è seguita nella ghiaia della via di fuga.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, Marco poi si è rialzato ed è stato condotto in motorino al motorhome dell'Aprilia, dove è arrivato tenendosi il braccio sinistro. In un primo momento sembrava che il problema potesse essere il polso, ma gli esami a cui è stato sottoposto una volta portato al Centro Medico hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola, che richiederà anche un intervento chirurgico, come ha spiegato una breve nota rilasciata dalla Casa di Noale.

"A seguito dell'incidente, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove, sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire un recupero ottimale, che sarà eseguito dal dottor Giuseppe Porcellini in Italia. Marco Bezzecchi intende tornare in Italia il prima possibile. Vi terremo aggiornati", spiega il comunicato dell'Aprilia.

Una vera doccia fredda per Bezzecchi, che a questo punto ha già la certezza di un altro doppio zero, che lo porterà ad aver raccolto appena 13 punti negli ultimi quattro Gran Premi, perdendo la leadership già nello scorso round in Olanda. L'unica magra consolazione è che dopo il Sachsenring arriva la pausa estiva, quindi Marco avrà quasi un mese a disposizione per recuperare in vista del ritorno in pista, che avverrà a Silverstone nel weekend del 9 agosto. E' innegabile però che la corsa al titolo rischia di farsi davvero complicata per lu i a questo punto.

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