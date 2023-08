MotoGP | Dixon: “Non ho interesse verso il mondiale SBK”

Jake Dixon è approdato in Moto2 nel 2019 dopo essere stato in precedenza vincitore di gare nel BSB e ha ottenuto la sua prima vittoria in un gran premio nel GP d'Olanda a giugno. Durante la pausa estiva della MotoGP, è stato collegato a un potenziale passaggio alla classe regina e pensa che "ci siano ancora un paio di opzioni" per lui, nonostante le selle disponibili siano già destinate ad altri.

In lizza per un passaggio in MotoGP con Gresini, Dixon ha dato la priorità alla permanenza in Moto2 con Aspar, nel caso in cui questo non si realizzi, e al momento non è interessato a passare al Mondiale Superbike.Alla domanda di Motorsport.com prima del GP di Gran Bretagna se la MotoGP fosse un'opzione realistica per il 2024, Dixon ha risposto: "Non lo so. Penso che ci siano ancora un paio di opzioni.

"In fin dei conti, il mio sogno è quello di andare in MotoGP e di esserci. Ma deve essere la volta buona e mi deve essere data l'opportunità. Se mi verrà data l'opportunità di andare, mostrerò quello che so fare. Ma se non dovessi andarci...avevo interesse per il Mondiale Superbike, ma non è una cosa per me. Ho fatto tutto il duro lavoro qui, cambiare campionato non ha senso. Quindi, se devo rimanere in Moto2 un altro anno, così sia. Non è che non voglia farlo, ma il mio sogno è quello di essere in MotoGP", ha proseguito Dixon.

"Se rimango in Moto2, sento che la mia lealtà è verso questa squadra. Lo devo a loro perché mi hanno dato l'opportunità non una ma due volte. È una cosa enorme. Se la MotoGP non dovesse andare in porto, allora dobbiamo puntare a diventare non solo un campione del mondo, ma due volte in Moto2".

Jake Dixon, GASGAS Aspar Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dixon è uno dei pochi piloti che negli ultimi tempi ha fatto il passo dalle derivate di serie al paddock dei Gran Premi e ha trovato il successo, ma ammette che il sacrificio è stato enorme: "Sarebbe stato troppo facile prendere la strada del Mondiale Superbike, perché siamo comunque su quelle moto nel BSB. Ho sempre sognato di essere in MotoGP e di essere qui. Quando mi è stata data l'opportunità, mi sono sentito come se mi fossi appoggiato, sono passato da un guadagno probabilmente a sei cifre a un guadagno nullo, per un anno, venendo qui. Quindi, è così che mi sono convintaodi poterlo far funzionare".

“Quando non ha funzionato e dopo il 2019 volevo smettere perché ho vissuto l'anno peggiore della mia vita. Ma questi momenti ti rendono più forte e devi sostenere te stesso. Ci sono momenti in cui pensi 'cavolo, forse avrei dovuto rimanere nel BSB, prendere la strada più facile'. Ma ho dimostrato di potercela fare, sono bravo come tutti gli altri. Forse ho meno esperienza persino di Pedro Acosta, che ha 19 anni e corre da quando corro io".

Dixon ha vissuto un GP di Gran Bretagna tormentato, in cui è caduto nel corso del primo giro dopo essere stato toccato da Darryn Binder all'ultima curva. In seguito ha dichiarato a TNT Sport che Binder aveva "rovinato il mio campionato" e ha chiesto che gli venisse comminata una squalifica.