MotoGP | Disastro Quartararo: “Al primo giro è successo di tutto”

La Sprint di Fabio Quartararo a Sepang è stata compromessa da una partenza catastrofica. Ottavo in griglia, ha perso dieci posizioni nel corso del primo giro, soprattutto a causa del dispositivo holeshot rimasto bloccato e di diversi errori nelle prime curve.

"Ho fatto un po’ di confusione", ha ammesso Quartararo. "Onestamente, sì, ho cercato di frenare all'esterno, non ho frenato abbastanza forte, così l’holeshot si è bloccato. Ho commesso molti errori dalla curva 1 alla 5, dove ho perso molte posizioni, poi ho avuto problemi con la pressione delle gomme. Ma onestamente non sono frustrato, solo con me stesso perché è stata totalmente colpa mia, è un'esperienza per domani".

A volte capita che il dispositivo di altezza si blocchi nella posizione bassa, soprattutto quando la prima frenata, che dovrebbe sollevare la moto, non è sufficientemente pronunciata. Ma Quartararo non aveva mai sperimentato un problema del genere: "È la prima volta che succede. Soprattutto perché bisogna raggiungere un certo numero di millimetri per disinnescarla. L'abbiamo raggiunto, non di molto, e credo che mancasse qualche millimetro. Ma ecco, è stata una sfortuna, abbiamo provato comunque l'esterno ma ora sappiamo che non funziona".

"Il team mi ha detto che forse avevo una posizione un po' più alta, ecc. ma è strano che abbiamo impennato così tanto", ha aggiunto Quartararo. "Ma poi, sì, sicuramente non era una cattiva opzione andare all'esterno, ho frenato tardi. Ora, anche frenando tardi, il dispositivo non si è disinserito e quando hai il dispositivo attivato nelle curve ampie, la moto rimbalza molto, quindi la mia velocità alla curva 3 per esempio era molto bassa. Ma è un'esperienza per domani e credo che ci posizioneremo in modo diverso".

I problemi di Quartararo non si sono fermati qui. Mentre era 12° dopo le prime curve, ha perso altre sei posizioni a causa di un contatto con Marc Márquez: “È successo di tutto: una brutta partenza, il dispositivo si è bloccato... ma pazienza, è così. Come ho detto, è un'esperienza per domani e credo che cercheremo di non commettere più errori del genere".

Quartararo non è stato in grado di effettuare alcun sorpasso e ha risalito la china solo approfittando delle cadute di Marc Márquez e Joan Mir per tagliare il traguardo in 16esima posizione. Quando si è trovato nel traffico, la pressione sullo pneumatico anteriore è andata alle stelle, rendendo impossibile qualsiasi attacco a un rivale.

"Onestamente, non ho potuto fare nulla con il ritmo di gara, perché ero bloccato", ha spiegato parlando nello specifico della gara odierna. "Ho avuto problemi con lo pneumatico anteriore e con la pressione. Domani saremo davvero in grado di partire con la pressione necessaria. Penso che riusciremo a mantenere un buon ritmo".

Quartararo non ha perso le speranze per la gara di domenica e spera di sfruttare il suo ottavo posto in griglia: "Onestamente oggi, a parte la Sprint, le libere e le qualifiche sono state molto positive per noi. Il ritmo era molto buono, così come le qualifiche, a dire il vero. Non potevo fare di meglio, ma sappiamo che domani dovremo prendere l'interno alla prima curva, frenare un po' più forte e credo che con questo saremo ancora in grado di fare una buona gara".

"Con una buona partenza, penso che la sesta o settima posizione possano essere un risultato realistico", ha detto Quartararo, dubitando della sua capacità di replicare il quinto posto di Buriram: "Fare una gara come in Thailandia? Forse è un po' più difficile. Quando la gomma si degrada, abbiamo qualche difficoltà in più rispetto alla Thailandia".

