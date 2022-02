MotoGP | Diretta video: Aprilia presenta la RS-GP 2022

Carica lettore audio

Per la prima volta dal suo ritorno in MotoGP nel 2015, Aprilia gareggerà come factory team, lasciandosi alle spalle sette stagioni in cui lo ha fatto come squadra privata associata alla struttura dell'indimenticato Fausto Gresini.

Nonostante questa evoluzione e il fatto che questa sarà l'ottava stagione della Casa di Noale nella classe regina, la squadra italiana continua a disporre delle concessioni, il sistema con cui l'organizzazione ha cercato, ed è riuscita, ad avvicinare tra loro tutti i marchi presenti sullo schieramento, quindi il primo obiettivo nel 2022 può essere solo quello di perdere quel vantaggio, visto che vorrebbe dire aver raggiunto un alto livello di competitività.

La squadra italiana avrà una coppia di piloti spagnoli quest'anno, Aleix Espargaro, che è alla sua sesta stagione con il team, nel quale è arrivato nel 2017 dalla Suzuki, e Maverick Viñales, che dopo aver sciolto il suo contratto con Yamaha la scorsa estate, ha fatto il suo debutto sulla RS-GP al Gran Premio di Aragón, correndo gli ultimi cinque round della stagione con la sua nuova squadra.

La RS-GP 2022 presenta importanti novità su cui il costruttore italiano ha potuto lavorare al di fuori della regola del congelamento del motore lgato alla pandemia che era stato introdotto nel 2020, ma con soluzioni aerodinamiche e sistemi di abbassamento delle sospensioni in movimento che la portano quasi alla pari con la Ducati, la moto più avanzata da questo punto di vista.

Nel 2021 Aprilia ha completato una delle sue migliori stagioni dal suo ritorno nella classe regina, ottenendo anche il suo primo podio in MotoGP, un terzo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna per mano di Aleix.

Per ora nei test l'abbiamo vista in azione con le carene nere, quindi nella presentazione odierna, che inizierà alle ore 11 in punto, c'è anche la curiosità di scoprire la livrea ufficiale che sfoggeranno le RS-GP quando il Mondiale prenderà il via il 6 marzo in Qatar.