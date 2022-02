MotoGP | Diretta: Suzuki presenta la GSX-RR 2022

Carica lettore audio

Ogni stagione è un'opportunità per attaccare il titolo della MotoGP, e il Team Suzuki Ecstar è pronto a perseguire questo obiettivo durante il 2022. Per farlo, il marchio giapponese utilizzerà i suoi piloti titolari, Joan Mir ed Alex Rins, dopo una stagione in cui si è piazzata sul podio nel campionato costruttori.

La GSX-RR, un prototipo che sarà svelato per la prima volta durante la presentazione della squadra, si aggiungerà alla lotta per il titolo. Suzuki segue Yamaha nell'ordine delle presentazioni, con quella della Casa di Hamamatsu prevista per le 10 del mattino in Italia.

Suzuki entra nella sua ottava stagione dal ritorno in MotoGP e, ad oggi, ha la stessa formazione del 2019. Con Joan Mir in terza posizione e il connazionale Alex Rins in tredicesima, Suzuki vuole provare a riscalare la montagna che porta alla conquista del titolo della classe regina.