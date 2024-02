MotoGP | Diretta streaming: presentazione Yamaha Factory Racing 2024

La stagione 2024 della MotoGP è ormai alle porte, ma per diverse squadre è ancora tempo di presentazioni. Oggi tocca alla Yamaha, che svelerà il suo factory team a Sepang, in Malesia, dove domani andrà in scena la prima giornata dei test collettivi.

Sarà quindi l'occasione per scoprire i colori delle M1 dell'ex campione del mondo Fabio Quartararo e del nuovo arrivato Alex Rins, dopo che abbiamo avuto già modo di vedere entrambi in azione nello Shakedown dei giorni scorsi.

Per la Yamaha si tratta di una stagione cruciale, nella quale dovrà cercare di riscattare un 2023 molto deludente per convincere "El Diablo" a restare e conquistarsi di nuovo una squadra satellite da affiancare a quella ufficiale.

Trattandosi di una location che non è proprio dietro l'angolo, la Casa di Iwata ha predisposto la possibilità di seguire l'evento anche in diretta streaming. Potrete seguirlo direttamente da qui a partire dalle ore 17 locali, quindi quando in Italia saranno le ore 10.