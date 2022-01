MotoGP | Diretta streaming: presentazione WithU Yamaha RNF

Carica lettore audio

L'Italia è un po' l'epicento della MotoGP in questa fase di apertura della stagione 2022. Se Faenza è stata il teatro della presentazione del Gresini Racing, oggi sarà Verona la cornice di quella della WithU Yamaha RNF.

L'appuntamento è per le ore 16, quando Andrea Dovizioso e Darryn Binder toglieranno i veli alle M1 del rinnovato team di Razlan Razali, che cambia nome e colori dopo la fruttuosa esperienza legata al marchio Petronas, ma non rinuncia alle sue ambizioni.

Il forlivese disporrà infatti di una moto in versione factory, quindi identica a quelle dei due piloti ufficiali della Casa di Iwata, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. L'esordiente Binder, che fa il salto diretto dalla Moto3, si dovrà invece accontentare di una moto 2021.

In attesa di vederle in pista la prossima settimana a Sepang, con il sudafricano che potrà sfruttare anche le giornate di test risevate ai rookie ed ai tester, scopriamo intanto le due M1 griffate WithU. Per seguire l'evento in diretta non dovete fare altro che cliccare sul tasto play.