MotoGP | Diluvio in India: tutto in ritardo e turno extra prima della Sprint

La Sprint dell'edizione inaugurale del Gran Premio dell'India di MotoGP sembra essere destinata ad un ritardo a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sul Buddh International Circuit. Il Motomondiale ha fatto il suo esordio in India questo fine settimana, sul tracciato che è stato utilizzato per tre Gran Premi di Formula 1 una decina d'anni fa, che si trova a circa 50 km da Nuova Delhi.

Le condizioni meteorologiche si erano già rivelate complicate per i piloti, a causa del caldo estremo incontrato nella giornata di venerdì, che ha indotto la Direzione Gara a ridurre le distanze di gara. La Sprint di oggi sarebbe dovuta durare 12 giri, ma è stata portata a 11. Il Gran Premio di domani invece si disputerà sulla distanza di 21 giri contro i 24 che erano previsti inizialmente.

Pochi istanti prima che prendesse il via la Q2 della Moto3, un forte temporale ha costretto a fermare il programma in attesa di un miglioramento delle condizioni, che però genererà inevitabilmente un ritardo, visto che la Sprint era prevista per quando in Italia saranno le 12.

Non avendo mai avuto modo di girare sul bagnato su questa pista, i piloti della MotoGP hanno concordato che, in caso di pioggia, ci sarà una breve sessione prima della Sprint per permettergli di capire le condizioni.

La conferma è arrivata da Dorna Sports, che ha spiegato la procedura da seguire se la pista sarà ancora bagnata al termine delle qualifiche della Moto2.

"15 minuti dopo la fine della Q2 della Moto2, la pitlane aprirà per una sessione sul bagnato di 15 minuti della MotoGP. 20 minuti dopo la fine della sessione, la pitlane aprirà per un minuto per la quick start procedure in vista della Sprint", spiega la nota.

Il nuovo programma prevede l'inizio della Q2 della Moto3 alle 11:05, con la Q1 della Moto2 alle 11:35, seguita dalla Q2 alle 12:00. Poi sarà la volta della sessione sul bagnato della MotoGP alle 12:30, con la partenza della Sprint fissata per le 13:08.