MotoGP | Diggia: “Un anno fa avrei firmato per un settimo posto”

Lusail porta alla mente bei ricordi per Fabio Di Giannantonio, che pochi mesi fa ha trovato la sua prima affermazione in MotoGP nel momento più critico della sua carriera. Con un futuro ancora incerto, in Qatar il romano si era candidato come uno dei piloti di punta del mercato pazzo e, a distanza di meno di un anno, è tornato sulla pista del destro con una nuova linfa e… Con nuovi colori.

Diggia ha disputato il Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale della stagione 2024 della MotoGP, come portacolori Pertamina VR46, il nuovo team in cui è in forza. Il pilota romano non ha replicato il successo dello scorso anno, tuttavia ha ben figurato mostrando un ottimo adattamento alla GP23 di cui dispone. Già nei test aveva dato prova di sentirsi a proprio agio con la Desmosedici campione del mondo, ma in gara ha confermato ciò.

Il potenziale è rimasto inespresso nella Sprint, dove una caduta ha messo fine alla sua cavalcata quasi subito, ma nella gara della domenica ha raccolto una settima posizione che può essere considerata un buon inizio: “La moto era ok dopo la caduta, per questo devo ringraziare il team per il grande lavoro che ha fatto, ricostruendo la moto praticamente da zero. Sono contento perché il weekend non è stato semplice. Avevamo la velocità, ma è stata un po’ una montagna russa”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Media VR46

“I freni non erano stabili in ogni frenata, quindi ho dovuto fare un po’ di attenzione, così ho distrutto la gomma anteriore abbastanza presto”, ha spiegato il portacolori VR46 riferendosi all’unica gara in cui ha visto la bandiera a scacchi. “È stata tosta, ma se in una gara difficile siamo settimi, allora dobbiamo essere contenti perché significa che siamo forti e abbiamo un gran potenziale. Inoltre è stata la mia prima gara con questo team, quindi iniziare con un settimo posto ci può far sorridere”.

Nonostante i problemi avuti nei 22 giri a Lusail, Di Giannantonio ha archiviato il Gran Premio del Qatar con una settima posizione che lo fa essere soddisfatto e il bilancio del suo primo weekend è più che positivo: “Quando sono rientrato al box ho sorriso e ho fatto un applauso a tutti perché è stato il nostro primo weekend insieme e credo che l’approccio sia stato incredibile. Abbiamo un’energia pazzesca, tutti nel box vogliono vincere e nonostante i piccoli problemi abbiamo fatto un grande lavoro. I piloti davanti non erano così lontani, quindi penso sia un buon punto di partenza. L’anno scorso avrei firmato per iniziare la stagione con un settimo posto! Sicuramente sarebbe bello vincere tutte le domeniche, ma anche gli altri si impegnano e studiano per farlo guardando all’ultimo vincitore. L’hanno fatto meglio di noi e penso che dobbiamo imparare per provare a batterli a Portimao”.

Il weekend del team VR46 è stato a doppia faccia, con Di Giannantonio contento e Marco Bezzecchi in grande difficoltà. Il romano però non sa dare una spiegazione ai problemi accusati dal compagno di squadra in Qatar: “Abbiamo parlato a volte e mi ha spiegato il problema che ha avuto, ma è strano perché io non l’ho mai accusato. È difficile anche per me capire come mai fatichi così tanto, mi dispiace per lui ma non so nemmeno come aiutarlo. Però sono sicuro che con questo team molto presto sistemerà tutto”.