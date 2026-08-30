MotoGP | Diggia: “Soffriamo da qualche weekend, ma sappiamo esattamente perché. A Misano per la svolta”
Non è stato un weekend da ricordare per il pilota della VR46, sia sotto il profilo del risultato che del distacco dalla vetta, perché al di là dell'aver mancato la top 5, ciò che sperava alla vigilia della gara, a pesare ci sono anche 23" dalla vetta. Ma è uno scenario di cui Di Giannantonio era consapevole e sa anche esattamente il perché.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Per Fabio Di Giannantonio, quello di Aragon è stato un Gran Premio chiuso quasi... nell’anonimato. Uno di quei weekend da sei in pagella, senza infamia e senza lode. Non è una bocciatura, ma per ciò a cui l’italiano ci ha abituato in questa stagione e per le sue stesse ambizioni, il settimo posto in Spagna sta inevitabilmente stretto.
Nel complesso è stato un fine settimana in cui diverse cose non hanno funzionato, ma l’aspetto positivo è che Fabio conosce bene le ragioni. Il venerdì, buona parte della prima sessione è stata segnata da una mancanza di feeling con la moto, che ha costretto a rivedere l’assetto e ha fatto perdere la possibilità di provare alcuni esperimenti programmati alla vigilia.
Questo ha cambiato la prospettiva dell’intero weekend, perché Di Giannantonio si è ritrovato sempre a rincorrere e le modifiche provate al sabato mattina non hanno portato il salto di qualità sperato, influendo sia sulla qualifica che sulla sprint. Un peccato, soprattutto perché dopo le prove del venerdì c’era un certo ottimismo e la speranza di trovare qualcosa in più il giorno successivo.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Quel qualcosa, però, non è mai arrivato. Il pilota della VR46 non è riuscito a essere consistente come in altri appuntamenti, dove spesso si era dimostrato veloce al punto da giocarsi il titolo di miglior Ducati in pista. Questo lo ha portato a chiudere anche dietro Aldeguer, il pilota che prenderà il suo posto in VR46. Ma ciò che lascia davvero l’amaro in bocca, più del risultato, è il distacco accumulato.
Di Giannantonio ha chiuso a 23 secondi da Marc Marquez, a 20 dalla zona podio e a 15 dall’altra Ducati GP26 del team Gresini guidata da Alex Marquez. L’obiettivo era provare a chiudere in top 5 per limitare i danni, ma il divario è stato così pesante da rendere anche quel target difficile da raggiungere. E non deve sorprendere, perché Aragon è una di quelle piste dove, quando mancano le giuste sensazioni, il gap tende ad ampliarsi più che altrove, come già visto in passato.
“Abbiamo faticato questo weekend, quindi l’obiettivo, come avevo detto anche ieri, era che sarei stato molto contento di andare a casa con una top 5. Purtroppo, non siamo stati vicini alla top 5, neanche come distacco. Sono un paio di weekend che stiamo faticando, la cosa buona è che sappiamo esattamente cosa sta succedendo”, ha raccontato Diggia dopo la corsa.
“Ci sono stati un po' di intoppi che non ci hanno fatto fare un piano di lavoro durante il weekend per due volte lineare. Ieri sera anche tardi abbiamo scoperto quello che è successo ieri in gara, quindi ci sono un po' di cose che purtroppo stanno succedendo che alla fine abbiamo fatto più fatica a controllare”.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Abbiamo salvato il salvabile, l'unica cosa positiva di oggi è quella che siamo quarti in campionato. Abbiamo preso qualche punto al povero Ogura che purtroppo non c'è. Ora testa a Misano, dove sono sicuro che possiamo svoltare.Bisogna lavorarci sempre perché ci sono delle cose che non sono andate bene. Però ovviamente sapendo cosa non ha funzionato ti da una grande mano per lavorarci".
Già in passato l’italiano aveva faticato ad Aragon e, per certi versi, non è sorpreso di non essere riuscito a trovare la quadra durante questo fine settimana. L’obiettivo ora è voltare pagina, a partire da Misano, la pista di casa, cercando di tornare ai livelli mostrati prima della pausa estiva. Su questo fronte, Di Giannantonio sa che probabilmente ci sarà da soffrire in Austria, ma crede che sulle altre piste ci sarà la possibilità di far bene.
“L'unica pista veramente ostica per me in campionato che è sempre stata così è l'Austria. Lì spero di fare meglio ma ci sarà un po' da soffrire, penso. Però è anche vero che quest'anno in molte piste dove fino ad ora abbiamo fatto fatica siamo riusciti ad essere veloci”.
“Aragon in particolare è stata l'unica pista del campionato dove non siamo riusciti a dare quella svolta. Quindi bisogna essere fiduciosi, alla fine, quando il weekend è lineare, la moto funziona molto bene. Io sono sempre abbastanza veloce quindi penso che comunque sia abbiamo tante chance per giocarci. Bisogna essere positivi per Misano".
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