MotoGP | Diggia soffre e c'è anche la beffa: penalità per la pressione della gomma

Fabio Di Giannantonio sta stringendo i denti per non alzare bandiera bianca, ma sta vivendo un momento tutt'altro che semplice. Il suo 2024 purtroppo si è complicato nel momento migliore della sua carriera in MotoGP: il pilota della Pertamina Enduro VR46 sembrava in grado di puntare alle posizioni della top 5 ed aveva appena firmato un contratto con la Ducati per avere una GP25 nella prossima stagione, ma la magia si è rotta al Red Bull Ring, quando in una caduta avvenuta nelle prove è stato vittima di una brutta lussazione alla spalla sinistra.

Dopo aver saltato il resto del weekend del Red Bull Ring, il romano ha avuto la forza di tornare subito in sella alla sua Ducati, ma sta soffrendo davvero tanto. Come se non bastasse, nella giornata di ieri è stato vittima di un'altra brutta caduta alla curva 10, che probabilmente ha peggiorato le sue condizioni. Nonostante tutto, ha deciso di continuare il weekend del Gran Premio dell'Emilia Romagna e alla fine è riuscito a chiudere al 13° posto nella Sprint.

La sfortuna, però, quando si accanisce, sembra davvero vederci benissimo, perché dopo la gara è incappato in una penalità di 8" per aver corso con una pressione della gomma inferiore al valore minimo imposto dalla Michelin, che lo ha fatto retrocedere al 18° posto finale. Poco male, visto che comunque nella Sprint vanno a punti solamente i primi nove, ma la sensazione è che continui davvero a piovere sul bagnato.

Quando ha parlato con i giornalisti, Fabio non sapeva ancora della penalità, quindi si è concentrato soprattutto sulle sue condizioni: "Il risveglio stamattina è stato un po' peggio di quanto mi aspettassi: ho una forte contusione alla costole sul lato destro e anche dietro, la clavicola destra è tornata a far male e anche la spalla non sta benissimo, quindi è un periodo veramente nero a livello fisico".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Anche la mia forma fisica inizia un po' a calare, perché non riesco ad allenarmi come vorrei e dovrei. Sto cercando solo di recuperare e di massimizzare tutto in pista, cercando delle piccole vittorie. E' quasi impensabile pensare di tornare al livello di prima, a giocarci le top 5, quindi sto cercando di riprendere fiducia e di guidare nel modo più naturale possibile", ha aggiunto.

Ora il calendario prevede sette gare nello spazio di appena nove settimane, ma questo non sembra essere un grande problema per lui: "Il weekend di gara non mi inficia a livello di recupero. Nel senso, lo stancarmi fisicamente non lo allunga. Ad allungarlo sono le eventuali cadute tipo quella di ieri, perché ti fa fare addirittura tre passi indietro. Io voglio correre e cercare di fare al meglio e sono sicurissimo che quando avrò recuperato tornerò me stesso. Per il futuro stiamo cercando di capire se ci sarà da fare un'operazione alla spalla sinistra, ma per il momento stiamo cercando solo di recuperare al massimo nei momenti di pausa".

Per il momento però non sta prendendo in considerazione l'ipotesi di provare a saltare una gara: "Non sarebbe utile per me saltare una gara, starei soltanto sul divano una domenica in più ed arriverei alla gara dopo nelle stesse condizioni. Per recuperare all'80% dovrei star fermo due mesi. Mi aspettavo di arrivare già qui all'80%, ma dopo la caduta di ieri forse sono nelle condizioni peggiori da quando corro nel Mondiale, quindi sto faticando e a fine gara mi sento molto provato. E ovviamente sto prendendo anche degli antidolorifici, altrimenti sarebbe impensabile girare".