MotoGP | Diggia sfata il tabù Austria con la Q2 diretta: "Ho festeggiato come se avessi fatto la pole"

"Sono contentissimo oggi, ho festeggiato nel box come se avessi fatto una pole position". L’entusiasmo di Fabio Di Giannantonio al termine delle prove libere del venerdì in Austria ha il sapore di una liberazione, perché iniziare il weekend in modo positivo su una pista dove ha sempre faticato era l’obiettivo che si era imposto per questa prima giornata.

Un tema che, in realtà, lo stesso pilota della VR46 aveva già affrontato ieri alla vigilia del fine settimana, ricordando come su questa pista abbia sempre fatto fatica perché non è mai scattato davvero il feeling. Ci sono circuiti in cui i piloti riescono ad adattarsi naturalmente e altri dove, per qualche motivo, tutto è più difficile, e il Red Bull Ring è sempre stato uno di questi per Di Giannantonio.

Eppure, questa volta il venerdì in Austria sorride, perché l’italiano ha chiuso in sesta posizione a soli due decimi e mezzo da Pedro Acosta e a poco più di un decimo dalla miglior Ducati, quella di Fermin Aldeguer, secondo. "È sempre stata una pista dove ho fatto veramente fatica, soprattutto in MotoGP", ha aggiunto il portacolori della VR46, che con il sesto tempo accede direttamente alla Q2.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Penso sia la mia prima Q2 in Austria in MotoGP, quindi sono contentissimo, era veramente l’obiettivo di oggi. La verità è che siamo partiti bene, la moto mi piace, mi dà buone sensazioni, anche il passo non è male, sembra che stiamo facendo un bel lavoro”.

“Abbiamo fatto un po' fatica al centro della sessione, perché la soft che abbiamo messo era una extra hard di qualche altro marchio, invece dopo naturalmente eravamo tutto un po' più normale. Dopo è tornato tutto più normale siamo riusciti a fare un bel giro, quindi sono veramente contento”.

La speranza è quella di avere ancora del margine per crescere nel resto del weekend e non fare un passo indietro. Altre volte era capitato che la moto non sembrasse a posto fin dalle prime battute, togliendo tempo e rendendo molto più complicato trovare il giusto setup.

Al contrario, oggi la giornata è stata positiva e questo darà la possibilità di concentrarsi su dove trovare gli ultimi dettagli, ad esempio osservando dove Aldeguer riesce a trovare quel decimo in più o dove Marc Marquez è più rapido.

Fabio Di Giannantonio con le vecchie alette prima di passare alla configurazione completa della GP26 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo il confronto ha scelto la GP26 completa

Oggi Di Giannantonio ha provato l’aerodinamica completa della GP26, incluso il nuovo codone che ha dato buoni riferimenti. Una scelta legata al fatto che la stagione si sta ormai avviando verso la parte conclusiva e l’italiano ha voluto cambiare nuovamente configurazione, tornando ad esempio alla stessa soluzione con cui aveva vinto a Barcellona.

Al tempo, Diggia aveva la sensazione di non aver capito come estrarne al massimo il potenziale, ma con la stagione sempre più vicina alla fine, sperimentare diventa una possibilità: “Ogni tipo di alettone produce effetti diversi e ora puoi scegliere tra molte configurazioni, quindi penso che da questo momento vedremo molte combinazioni”.

Alla vigilia del weekend, il pilota della VR46 aveva anche rivelato un dettaglio importante, ossia che nelle ultime gare ha corso con una sola moto, perché la seconda non gli restituiva le stesse sensazioni. È un tema su cui sta ancora lavorando e che, seppur non completamente risolto, in Austria sembra aver compiuto un passo avanti.

“Stiamo ancora lavorando molto perché ho qualche problema, diciamo, a ottenere una moto perfetta. Ora su entrambe le moto. Una funziona davvero bene per alcune cose, l’altra invece non è ancora a posto, ma ci stiamo arrivando. A parte questo, sono davvero felice per oggi”.